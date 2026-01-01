Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 14 червня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 14 червня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с.



Температура вночі 11-13°, вдень 18-20°.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями грози

Вітер західний, 7-12 м/с.



Температура вночі 9-14°, вдень 15-20°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у неділю, 14 червня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с.Температура вночі 11-13°, вдень 18-20°.ОбластьХмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями грозиВітер західний, 7-12 м/с.Температура вночі 9-14°, вдень 15-20°.

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