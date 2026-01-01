Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 14 червня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у неділю, 14 червня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 14 червня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 11-13°, вдень 18-20°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями грози
Вітер західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 9-14°, вдень 15-20°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 14 червня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 11-13°, вдень 18-20°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями грози
Вітер західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 9-14°, вдень 15-20°.
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