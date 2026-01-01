Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 14 червня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 14 червня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у неділю, 14 червня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 14 червня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 11-13°, вдень 18-20°.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, місцями грози
Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 15-20°.

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Теги: погода, прогноз погоди, Волинь, Луцьк
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