Нардеп Гончаренко вніс заставу за волинян, які під час конфлікту з працівниками ТЦК взяли лопати





Про це нардеп повідомив у своїх соціальних мережах, про це пише



За його словами, після інциденту чоловіків затримали та помістили до слідчого ізолятора.



Гончаренко стверджує, що невідомі люди в мікроавтобусах і балаклавах заїхали на приватну територію, а господарі почали захищатися за допомогою лопат. Згодом з’ясувалося, що йшлося про працівників ТЦК, які проводили мобілізаційні заходи.



Нардеп заявив, що триматиме цю справу під особистим контролем та домагатиметься справедливого розгляду всіх обставин інциденту.



Водночас у Волинському ТЦК та СП озвучили іншу версію подій. Як повідомила пресофіцерка ТЦК Уляна Кравчук, інцидент стався на виїзді з Ковеля поблизу села Вербка.



За її словами, працівники поліції подали законну вимогу про зупинку водію мікроавтобуса, однак той її проігнорував і продовжив рух. Згодом транспортний засіб заїхав на приватну територію.



У ТЦК стверджують, що двоє осіб вибігли з мікроавтобуса, після чого ще п'ятеро громадян, озброєних ломами, лопатами, сокирою та ножем, здійснили напад на службові автомобілі.



За інформацією ТЦК, унаслідок інциденту були пошкоджені два службові транспортні засоби: у машинах розбили вікна, а також порізали ножем заднє колесо одного з автомобілів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Народний депутат Олексій Гончаренко вніс заставу за двох жителів Волині — Петра Смирнова та Марка Кузуба, які стали учасниками конфлікту з працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За кожного з них було внесено заставу у розмірі 29 952 грн, загальна сума застави склала 59 904 грн.Про це нардеп повідомив у своїх соціальних мережах, про це пише ВСН За його словами, після інциденту чоловіків затримали та помістили до слідчого ізолятора.Гончаренко стверджує, що невідомі люди в мікроавтобусах і балаклавах заїхали на приватну територію, а господарі почали захищатися за допомогою лопат. Згодом з’ясувалося, що йшлося про працівників ТЦК, які проводили мобілізаційні заходи.Нардеп заявив, що триматиме цю справу під особистим контролем та домагатиметься справедливого розгляду всіх обставин інциденту.Водночас у Волинському ТЦК та СП озвучили іншу версію подій. Як повідомила пресофіцерка ТЦК Уляна Кравчук, інцидент стався на виїзді з Ковеля поблизу села Вербка.За її словами, працівники поліції подали законну вимогу про зупинку водію мікроавтобуса, однак той її проігнорував і продовжив рух. Згодом транспортний засіб заїхав на приватну територію.У ТЦК стверджують, що двоє осіб вибігли з мікроавтобуса, після чого ще п'ятеро громадян, озброєних ломами, лопатами, сокирою та ножем, здійснили напад на службові автомобілі.За інформацією ТЦК, унаслідок інциденту були пошкоджені два службові транспортні засоби: у машинах розбили вікна, а також порізали ножем заднє колесо одного з автомобілів.

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