Один із найбільших банків майже добу не працюватиме: коли та які послуги будуть недоступні

Один із найбільших банків майже добу не працюватиме: коли та які послуги будуть недоступні
У неділю, 14 червня, онлайн-банкінг «Мобільний Ощад» і відділення «Ощадбанку» будуть недоступні. Фінустанова готує масштабне оновлення систем.

Про це повідомили в застосунку банку, пише ТСН.

Як повідомили у банку, в період від 03:45 до 22:00 14 червня відбуватимуться технічні роботи, щоб «підвищити стабільність і надійність систем банку».

Технічні роботи розпочнуть вночі проти 14 червня — о 03:45 — і триватимуть до 22:00. Протягом цього часу доступ до онлайн-банкінгу «Мобільний Ощад» буде обмежено.

Клієнти банку в цей час не зможуть скористатися низкою послуг:

- операції з депозитами та поточними рахунками;

- обмін валют;

- формування декларацій.

Окрім того, в неділю, 14 червня, не працюватимуть відділення «Ощадбанку» по всій країні. Водночас карткові розрахунки в магазинах працюватимуть. Також можна буде зняти готівку з карток банку.


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Теги: ощадбанк, обмеження роботи
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