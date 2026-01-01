Боротьба за честь: на Волині рідні зниклого безвісти бійця довели, що він не дезертир

Василя Орищука Вікторія і Людмила. Півтора року родина 38-річного бійця боролася за його честь, домагалася зміни статусу і доводила, що він загинув у бою.



Про боротьбу з бюрократією, яка тривала 18 місяців, власне розслідування та зміну статусу воїна сестри розповіли



Виріс без матері, а на війну пішов у 2024-му



Василь Орищук народився у багатодітній родині в селі Радехів на Волині. У 8 років залишився без матері, після її смерті молодшого брата виховували сестри.



"Я памʼятаю, як його привезли з пологового будинку, допомагала матері мити його, пеленати. Пам'ятаю його перші повзунки, — згадує Вікторія. — Цю сорочечку я вишивала, коли йому було 8 років. Вишила йому замість матері, бо більше не було кому".



Після армії Василь створив власну сім'ю, разом із дружиною Тетяною виховував двох дітей, працював комбайнером. До лав ЗСУ волинянин доєднався у червні 2024 року. За два місяці потому рідні втратили із ним з'язок.



Кримінал замість пошуків



Зв'язок із сержантом Василем Орищуком зник під час виконання бойового завдання в районі селища Білогорівка на Луганщині. Щоб дізнатися про долю брата сестри і його дружина звернулися до військової частини. У відповідь отримали акт службового розслідування.



У документі зазначалося, що 25 серпня 2024 року після обстрілу позиції FPV-дронами Василь нібито залишив зброю та самовільно пішов у невідомому напрямку. Рідним повідомили: військовому інкримінують статтю Кримінального кодексу — дезертирство (СЗЧ).



Дружина Тетяна каже, що одразу відмовилася вірити в цю версію.



"Він не міг піти як дезертир. Василь такий, що перший і у вогонь, і в воду. Я спочатку думала, що він потрапив у полон", — говорить жінка.



Родина каже: статус "дезертира" не лише принижував пам’ять захисника, а й заблокував його пошуки, бо військова частина не шукає тих, кого вважає втікачами. Поліція шукала Василя за місцем проживання на Волині.



Власне розслідування, три різні рапорти і думка адвоката

Після спілкування з військовою частиною рідні розпочали власне розслідування та найняли адвоката. Зі слів сестер, в акті службового розслідування знайшли номер свідка.



"Цей свідок прямо сказав, що Василь загинув. Ми перепитали: "А тіло де, в мішку?". Він відповів: "Так, ми тіло помістили в мішок і занесли до БТР, де лежали всі тіла". Нам прийшли документи про СЗЧ, а свідок чітко підтвердив: "Ні, він не втікав", — розповідають сестри.



З рапортів побратимів Василя родина з'ясувала, що на Василя було складено три різні документи: у першому йшлося, що він загинув, у другому — що доля невідома, у третьому — знову підтверджувалася загибель. Попри наявність цих свідчень, військовослужбовець офіційно вважався дезертиром.



Як розповів Суспільному адвокат, помічник в Офісі підтримки родин військових Тарас Лука, найбільшою перешкодою у таких справах стає позиція військових частин.



"Більша частина матеріалів службових розслідувань, які є основою для отримання статусу, пільг чи гарантій, проводяться некваліфіковано та шаблонно", — констатує правозахисник.

Повторне розслідування і новий наказ



Зі слів родини, ситуація змінилася, коли родичі зниклих безвісти бійців 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади організували спільну зустріч із новим командуванням бригади та Центральним слідчим управлінням.



Цєю справою особисто зацікавилася слідча Головного управління Нацполіції у Волинській області Ірина Рицай, яка домоглася того, щоб військова частина провела повторне службове розслідування за фактом зникнення волинянина.



Згодом родина отримала новий наказ. У ньому зазначалося: Василь Орищук зник 25 серпня 2024 року, 27 серпня під час повторного обстеження зруйнованої позиції було виявлено тіло, в якому впізнали сержанта Орищука.



"Щоб була могилка"



Тепер статус Василя Орищука змінили з "дезертира" на "безвісти зниклого" (до моменту офіційної евакуації та ідентифікації тіла). Це дозволило родині отримати законні виплати. Після цього портрет захисника з'явився на Алеї надії у Шацьку.







"Відстоювати честь і гідність наших воїнів — це наш обов’язок. Вони нас захищали, а ми мусимо захистити їх", — переконана сестра Людмила.



Зараз, кажуть сестри і дружина бійця, найбільше хочуть повернути тіло Василя додому.



"Ми чекаємо його "на щиті". Щоб була могилка, щоб усі рідні, щоб уся Україна могла віддати йому шану, честь і сказати: "Дякуємо тобі, Герою!"", — говорить Вікторія.



Кореспонденти Суспільного направили офіційний запит до військової частини, аби з’ясувати, чому Василю Орищуку видали наказ про дезертирство за наявності свідчень побратимів про його загибель. Відповідь військових буде оприлюднена згодом.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нам прийшли документи, що брат — дезертир, а свідок сказав, що бачив його тіло в мішку" — кажуть сестри військовослужбовця 81-ї бригади. Півтора року родина 38-річного бійця боролася за його честь, домагалася зміни статусу і доводила, що він загинув у бою.Про боротьбу з бюрократією, яка тривала 18 місяців, власне розслідування та зміну статусу воїна сестри розповіли Суспільному Василь Орищук народився у багатодітній родині в селі Радехів на Волині. У 8 років залишився без матері, після її смерті молодшого брата виховували сестри."Я памʼятаю, як його привезли з пологового будинку, допомагала матері мити його, пеленати. Пам'ятаю його перші повзунки, — згадує Вікторія. — Цю сорочечку я вишивала, коли йому було 8 років. Вишила йому замість матері, бо більше не було кому".Після армії Василь створив власну сім'ю, разом із дружиною Тетяною виховував двох дітей, працював комбайнером. До лав ЗСУ волинянин доєднався у червні 2024 року. За два місяці потому рідні втратили із ним з'язок.Зв'язок із сержантом Василем Орищуком зник під час виконання бойового завдання в районі селища Білогорівка на Луганщині. Щоб дізнатися про долю брата сестри і його дружина звернулися до військової частини. У відповідь отримали акт службового розслідування.У документі зазначалося, що 25 серпня 2024 року після обстрілу позиції FPV-дронами Василь нібито залишив зброю та самовільно пішов у невідомому напрямку. Рідним повідомили: військовому інкримінують статтю Кримінального кодексу — дезертирство (СЗЧ).Дружинакаже, що одразу відмовилася вірити в цю версію."Він не міг піти як дезертир. Василь такий, що перший і у вогонь, і в воду. Я спочатку думала, що він потрапив у полон", — говорить жінка.Родина каже: статус "дезертира" не лише принижував пам’ять захисника, а й заблокував його пошуки, бо військова частина не шукає тих, кого вважає втікачами. Поліція шукала Василя за місцем проживання на Волині.Власне розслідування, три різні рапорти і думка адвокатаПісля спілкування з військовою частиною рідні розпочали власне розслідування та найняли адвоката. Зі слів сестер, в акті службового розслідування знайшли номер свідка."Цей свідок прямо сказав, що Василь загинув. Ми перепитали: "А тіло де, в мішку?". Він відповів: "Так, ми тіло помістили в мішок і занесли до БТР, де лежали всі тіла". Нам прийшли документи про СЗЧ, а свідок чітко підтвердив: "Ні, він не втікав", — розповідають сестри.З рапортів побратимів Василя родина з'ясувала, що на Василя було складено три різні документи: у першому йшлося, що він загинув, у другому — що доля невідома, у третьому — знову підтверджувалася загибель. Попри наявність цих свідчень, військовослужбовець офіційно вважався дезертиром.Як розповів Суспільному адвокат, помічник в Офісі підтримки родин військових, найбільшою перешкодою у таких справах стає позиція військових частин."Більша частина матеріалів службових розслідувань, які є основою для отримання статусу, пільг чи гарантій, проводяться некваліфіковано та шаблонно", — констатує правозахисник.Повторне розслідування і новий наказЗі слів родини, ситуація змінилася, коли родичі зниклих безвісти бійців 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади організували спільну зустріч із новим командуванням бригади та Центральним слідчим управлінням.Цєю справою особисто зацікавилася слідча Головного управління Нацполіції у Волинській області, яка домоглася того, щоб військова частина провела повторне службове розслідування за фактом зникнення волинянина.Згодом родина отримала новий наказ. У ньому зазначалося: Василь Орищук зник 25 серпня 2024 року, 27 серпня під час повторного обстеження зруйнованої позиції було виявлено тіло, в якому впізнали сержанта Орищука.Тепер статус Василя Орищука змінили з "дезертира" на "безвісти зниклого" (до моменту офіційної евакуації та ідентифікації тіла). Це дозволило родині отримати законні виплати. Після цього портрет захисника з'явився на Алеї надії у Шацьку."Відстоювати честь і гідність наших воїнів — це наш обов’язок. Вони нас захищали, а ми мусимо захистити їх", — переконана сестра Людмила.Зараз, кажуть сестри і дружина бійця, найбільше хочуть повернути тіло Василя додому."Ми чекаємо його "на щиті". Щоб була могилка, щоб усі рідні, щоб уся Україна могла віддати йому шану, честь і сказати: "Дякуємо тобі, Герою!"", — говорить Вікторія.Кореспонденти Суспільного направили офіційний запит до військової частини, аби з’ясувати, чому Василю Орищуку видали наказ про дезертирство за наявності свідчень побратимів про його загибель. Відповідь військових буде оприлюднена згодом.

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