Волинянин, який бив матір та бабусю, отримав 5 років позбавлення волі

Волинянин, який бив матір та бабусю, отримав 5 років позбавлення волі
Суд визнав раніше судимого за грабіж 32-річного жителя міста Ковель винуватим у заподіянні легких та середньої тяжкості тілесних ушкоджень членам сім’ї, пише ВСН.

Доведено, що чоловік, якого неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за домашнє насильство, систематично під час конфліктів ображав, принижував та бив матір і бабусю. Про це повідомляє прокуратура Волині.

Свою винуватість у скоєному обвинувачений визнав.

Суд призначив йому покарання у виді п’яти років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, покарання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Нардеп Гончаренко вніс заставу за волинян, які під час конфлікту з працівниками ТЦК взяли лопати
Сьогодні, 21:16
Волинянин, який бив матір та бабусю, отримав 5 років позбавлення волі
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 14 червня
Сьогодні, 20:00
Чи безпечно купатись на Світязі: все що треба знати про підготовку до сезону
Сьогодні, 19:14
День батька 2026: коли святкують та як привітати тата
Сьогодні, 18:12
Медіа
відео
1/8