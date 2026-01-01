Волинянин, який бив матір та бабусю, отримав 5 років позбавлення волі
Сьогодні, 20:38
Суд визнав раніше судимого за грабіж 32-річного жителя міста Ковель винуватим у заподіянні легких та середньої тяжкості тілесних ушкоджень членам сім’ї, пише ВСН.
Доведено, що чоловік, якого неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за домашнє насильство, систематично під час конфліктів ображав, принижував та бив матір і бабусю. Про це повідомляє прокуратура Волині.
Свою винуватість у скоєному обвинувачений визнав.
Суд призначив йому покарання у виді п’яти років позбавлення волі.
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Доведено, що чоловік, якого неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за домашнє насильство, систематично під час конфліктів ображав, принижував та бив матір і бабусю. Про це повідомляє прокуратура Волині.
Свою винуватість у скоєному обвинувачений визнав.
Суд призначив йому покарання у виді п’яти років позбавлення волі.
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