Волинянин, який бив матір та бабусю, отримав 5 років позбавлення волі





Доведено, що чоловік, якого неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за домашнє насильство, систематично під час конфліктів ображав, принижував та бив матір і бабусю. Про це повідомляє прокуратура Волині.



Свою винуватість у скоєному обвинувачений визнав.



Суд призначив йому покарання у виді п’яти років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суд визнав раніше судимого за грабіж 32-річного жителя міста Ковель винуватим у заподіянні легких та середньої тяжкості тілесних ушкоджень членам сім’ї, пише ВСН Доведено, що чоловік, якого неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за домашнє насильство, систематично під час конфліктів ображав, принижував та бив матір і бабусю. Про це повідомляє прокуратура Волині.Свою винуватість у скоєному обвинувачений визнав.Суд призначив йому покарання у виді п’яти років позбавлення волі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію