14 червня на Волині: гортаючи календар

14 червня світ відзначає Всесвітній день донора крові, Міжнародний день натуриста, або День нудиста, і Міжнародний день блогера.Сьогодні святкує день народження журналістка, громадська діячка(на фото).Вітаємо її, а також сьогоднішніх іменинників – чоловіків з іменами Олександр, Георгій, Йосип, Мстислав, Микола, Юрій. Щиро зичимо всього міцного здоров'я, любові й достатку.14 червня 1724 року костел Петра і Павла, що у Луцьку, зазнав великої пожежі. Упродовж наступних років, аж до 1730-го, була докорінна відбудова за участю архітектора-єзуїта Павла Гіжицького.Після цього храму набув зовсім інший вигляд. Щоб зберегти ослаблені вогнем стіни, її оббудовували галереями і нартексом із музичними хорами; встановили дві зовнішні вежі.14 червня 1931-го – день смерті видатного українського політичного діяча, історика, філософа, публіциста В’ячеслава Липінського, який родом із волинського села Затурці, що в Локачинському районі.В цей день 2002 року вночі з Луцького Свято-Троїцького собору була викрадена ікона Іверської Божої Матері ХІХ століття.