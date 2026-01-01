14 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
14 червня світ відзначає Всесвітній день донора крові, Міжнародний день натуриста, або День нудиста, і Міжнародний день блогера.
Сьогодні святкує день народження журналістка, громадська діячка Марія Доманська (на фото).
Вітаємо її, а також сьогоднішніх іменинників – чоловіків з іменами Олександр, Георгій, Йосип, Мстислав, Микола, Юрій. Щиро зичимо всього міцного здоров'я, любові й достатку.
14 червня 1724 року костел Петра і Павла, що у Луцьку, зазнав великої пожежі. Упродовж наступних років, аж до 1730-го, була докорінна відбудова за участю архітектора-єзуїта Павла Гіжицького.
Після цього храму набув зовсім інший вигляд. Щоб зберегти ослаблені вогнем стіни, її оббудовували галереями і нартексом із музичними хорами; встановили дві зовнішні вежі.
14 червня 1931-го – день смерті видатного українського політичного діяча, історика, філософа, публіциста В’ячеслава Липінського, який родом із волинського села Затурці, що в Локачинському районі.
В цей день 2002 року вночі з Луцького Свято-Троїцького собору була викрадена ікона Іверської Божої Матері ХІХ століття.
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Сьогодні святкує день народження журналістка, громадська діячка Марія Доманська (на фото).
Вітаємо її, а також сьогоднішніх іменинників – чоловіків з іменами Олександр, Георгій, Йосип, Мстислав, Микола, Юрій. Щиро зичимо всього міцного здоров'я, любові й достатку.
14 червня 1724 року костел Петра і Павла, що у Луцьку, зазнав великої пожежі. Упродовж наступних років, аж до 1730-го, була докорінна відбудова за участю архітектора-єзуїта Павла Гіжицького.
Після цього храму набув зовсім інший вигляд. Щоб зберегти ослаблені вогнем стіни, її оббудовували галереями і нартексом із музичними хорами; встановили дві зовнішні вежі.
14 червня 1931-го – день смерті видатного українського політичного діяча, історика, філософа, публіциста В’ячеслава Липінського, який родом із волинського села Затурці, що в Локачинському районі.
В цей день 2002 року вночі з Луцького Свято-Троїцького собору була викрадена ікона Іверської Божої Матері ХІХ століття.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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