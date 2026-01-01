14 червня на Волині: гортаючи календар

14 червня на Волині: гортаючи календар
14 червня світ відзначає Всесвітній день донора крові, Міжнародний день натуриста, або День нудиста, і Міжнародний день блогера.

Сьогодні святкує день народження журналістка, громадська діячка Марія Доманська (на фото).

Вітаємо її, а також сьогоднішніх іменинників – чоловіків з іменами Олександр, Георгій, Йосип, Мстислав, Микола, Юрій. Щиро зичимо всього міцного здоров'я, любові й достатку.

14 червня 1724 року костел Петра і Павла, що у Луцьку, зазнав великої пожежі. Упродовж наступних років, аж до 1730-го, була докорінна відбудова за участю архітектора-єзуїта Павла Гіжицького.

Після цього храму набув зовсім інший вигляд. Щоб зберегти ослаблені вогнем стіни, її оббудовували галереями і нартексом із музичними хорами; встановили дві зовнішні вежі.

14 червня 1931-го – день смерті видатного українського політичного діяча, історика, філософа, публіциста В’ячеслава Липінського, який родом із волинського села Затурці, що в Локачинському районі.

В цей день 2002 року вночі з Луцького Свято-Троїцького собору була викрадена ікона Іверської Божої Матері ХІХ століття.

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Теги: день народження, свята, іменини
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