Курс валют на 14 червня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на неділю, 14 червня. Долар втратив 5 коп. Євро зменшилося у ціні на 6 коп. Злотий знизився на 3 коп.
Про це стало відомо з даних НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,92 (-5 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,83 (-6 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,18 (-3 коп.)
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Про це стало відомо з даних НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,92 (-5 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,83 (-6 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,18 (-3 коп.)
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