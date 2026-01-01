До 20 тисяч гривень: стипендії для українців кардинально перепишуть

З 1 вересня 2026 року в Україні зростуть академічні та іменні стипендії для студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти. У державному бюджеті на ці виплати передбачено 6,6 млрд гривень.Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.Стипендія Президента України — з 10 000 до 20 000 гривень;Стипендія Верховної Ради України — з 4 400 до 8 800 гривень;Стипендія Кабінету Міністрів України — з 4 000 до 8 000 гривень;Мінімальна академічна стипендія — з 2 000 до 4 000 гривень;Підвищена академічна стипендія — з 2 910 до 5 820 гривень;Стипендія за галузевим принципом — з 2 550 до 5 100 гривень;Підвищена стипендія за галузевим принципом — з 3 710 до 7 420 гривень.Стипендія Президента України — з 7 600 до 15 200 гривень;Стипендія Верховної Ради України — з 3 320 до 6 640 гривень;Мінімальна академічна стипендія — з 1 510 до 3 020 гривень;Підвищена академічна стипендія — з 2 197 до 4 394 гривень;Стипендія за галузевим принципом — з 1 930 до 3 860 гривень;Підвищена стипендія за галузевим принципом — з 2 809 до 5 618 гривень.Підвищені стипендії студенти отримуватимуть уже з початку нового навчального року.