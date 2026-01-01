У Луцьку за понад мільйон гривень з молотка пішло майно збанкрутілого товариства





Договір купівлі-продажу від 11 червня 2026 року опублікований на платформі «Prozorro.Продажі»,пише



Будівлю на вулиці Кільцева у Луцьку продавали, бо щодо її власника виконують процедуру ліквідації. Раніше майно належало закритому акціонерному товариству «Волинь-Лада», що було зареєстроване за цією ж адресою та займалося ремонтом авто.



У 2022 році кредитор цього підприємства Микола Кобак звернувся до Господарського суду із заявою про відкриття провадження в справі про банкрутство цього товариства. Він також заявив про кредиторські вимоги на майже 1,2 млн грн.



Після відкриття провадження компанію «Волинь-Лада» визнали банкрутом і почали процедуру ліквідації. Розпорядником майна суд призначив арбітражного керуючого Валерія Григор’єва.



У травні 2026 року Григор’єв виставив на аукціон одноповерховий склад загальною площею 85,8 кв. м та критий навіс загальною площею 124,2 кв. м. Приміщення потребує відновлювальних робіт. Цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування. Стартова ціна продажу становила 984 тис грн.



Участь в аукціоні взяв один учасник – Микола Кобак. Він висловив готовність купити нерухомість за трохи більше як мільйон гривень. Про те, що він став її власником, йдеться в акті про придбання майна від 11 червня.



Кобак мешкає в Липинах і є співвласником товариств з обеженою відповідальністю «Фірма «Продтехоптторг» ЛТД», що займається текстилем, та «Доброслав-Луцьк», яке спеціалізується на виробництві м’ясних продуктів. Також Кобак є власником ТОВ «Декстон Р», яке займається пранням і хімчисткою.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку за мільйон гривень продали будівлю, яка раніше належала товариству «Волинь-Лада». Нерухомість виставили на аукціон через банкрутство підприємства. На торги прийшов один учасник.Договір купівлі-продажу від 11 червня 2026 року опублікований на платформі «Prozorro.Продажі»,пише "Сила правди" Будівлю на вулиці Кільцева у Луцьку продавали, бо щодо її власника виконують процедуру ліквідації. Раніше майно належало закритому акціонерному товариству «Волинь-Лада», що було зареєстроване за цією ж адресою та займалося ремонтом авто.У 2022 році кредитор цього підприємства Микола Кобак звернувся до Господарського суду із заявою про відкриття провадження в справі про банкрутство цього товариства. Він також заявив про кредиторські вимоги на майже 1,2 млн грн.Після відкриття провадження компанію «Волинь-Лада» визнали банкрутом і почали процедуру ліквідації. Розпорядником майна суд призначив арбітражного керуючого Валерія Григор’єва.У травні 2026 року Григор’єв виставив на аукціон одноповерховий склад загальною площею 85,8 кв. м та критий навіс загальною площею 124,2 кв. м. Приміщення потребує відновлювальних робіт. Цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування. Стартова ціна продажу становила 984 тис грн.Участь в аукціоні взяв один учасник – Микола Кобак. Він висловив готовність купити нерухомість за трохи більше як мільйон гривень. Про те, що він став її власником, йдеться в акті про придбання майна від 11 червня.Кобак мешкає в Липинах і є співвласником товариств з обеженою відповідальністю «Фірма «Продтехоптторг» ЛТД», що займається текстилем, та «Доброслав-Луцьк», яке спеціалізується на виробництві м’ясних продуктів. Також Кобак є власником ТОВ «Декстон Р», яке займається пранням і хімчисткою.

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