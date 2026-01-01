Пенсії немає, а гроші є: скільки заплатять без жодного дня стажу





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З якого віку призначають виплати



У 2026 році для виходу на звичайну пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки стажу. Якщо стажу немає або він менший за 15 років, діють інші правила:



у 65 років виникає право на постійну соціальну допомогу для людей без права на пенсію;



у 60-63 роки тимчасову або базову допомогу можуть призначити лише за окремих умов, наприклад самотнім громадянам.



Скільки грошей нараховують



Розмір виплати залежить від програми. За класичною схемою сума прив'язана до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб і максимально складає 2 595 гривень. Якщо людина має інший невеликий дохід, держава доплачує лише різницю.



Паралельно діє нова модель - Базова соціальна допомога. Її базова сума для непрацюючої особи становить 4 500 гривень, але для пенсіонерів без повного стажу передбачена окрема шкала:



менше 10 років стажу - 2 385 гривень;



від 10 до 20 років - 2 790 гривень;



від 20 до 30 років - 3 150 гривень;



понад 30 років - 3 960 гривень.



Після досягнення 65 років люди з мінімальним стажем зазвичай переходять із Базової соціальної допомоги на гарантовану мінімальну виплату на рівні прожиткового мінімуму.



Коли у виплаті відмовлять



Навіть за відсутності стажу та досягнення пенсійного віку держава може відмовити, якщо під час перевірки виявить:



доходи родини за пів року вищі за прожитковий мінімум;



незадекларовані додаткові джерела заробітку;



велику покупку на суму понад 50 000 гривень за рік;



більше одного житла або авто, випущеного менш ніж 15 років тому.



Оформити допомогу можна в управлінні соціального захисту за місцем проживання, через ЦНАП або онлайн у "Дії".



Доплату на догляд у розмірі 1038 гривень можуть отримати лише ті самотні пенсіонери, які одночасно досягли 80 років, мають пенсію за віком, не мають дітей чи онуків, зобов'язаних їх утримувати, та підтвердили потребу в догляді медичним висновком.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українці пенсійного віку, які не накопичили страхового стажу, не можуть отримати звичну трудову пенсію. Натомість держава пропонує їм окрему соціальну допомогу.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Закон України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю".У 2026 році для виходу на звичайну пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки стажу. Якщо стажу немає або він менший за 15 років, діють інші правила:у 65 років виникає право на постійну соціальну допомогу для людей без права на пенсію;у 60-63 роки тимчасову або базову допомогу можуть призначити лише за окремих умов, наприклад самотнім громадянам.Розмір виплати залежить від програми. За класичною схемою сума прив'язана до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб і максимально складає 2 595 гривень. Якщо людина має інший невеликий дохід, держава доплачує лише різницю.Паралельно діє нова модель - Базова соціальна допомога. Її базова сума для непрацюючої особи становить 4 500 гривень, але для пенсіонерів без повного стажу передбачена окрема шкала:менше 10 років стажу - 2 385 гривень;від 10 до 20 років - 2 790 гривень;від 20 до 30 років - 3 150 гривень;понад 30 років - 3 960 гривень.Після досягнення 65 років люди з мінімальним стажем зазвичай переходять із Базової соціальної допомоги на гарантовану мінімальну виплату на рівні прожиткового мінімуму.Навіть за відсутності стажу та досягнення пенсійного віку держава може відмовити, якщо під час перевірки виявить:доходи родини за пів року вищі за прожитковий мінімум;незадекларовані додаткові джерела заробітку;велику покупку на суму понад 50 000 гривень за рік;більше одного житла або авто, випущеного менш ніж 15 років тому.Оформити допомогу можна в управлінні соціального захисту за місцем проживання, через ЦНАП або онлайн у "Дії".Доплату на догляд у розмірі 1038 гривень можуть отримати лише ті самотні пенсіонери, які одночасно досягли 80 років, мають пенсію за віком, не мають дітей чи онуків, зобов'язаних їх утримувати, та підтвердили потребу в догляді медичним висновком.

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