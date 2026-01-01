Смертельна аварія біля Луцька: двоє водіїв загинули, 20-річну пасажирку госпіталізували





Про це у коментарі Анна Павловська.



Аварія сталася орієнтовно о 19:00 13 червня. Попередньо встановлено, що водій автомобіля Volkswagen виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся зі службовим автомобілем поліції охорони.



Від отриманих травм водії обох автомобілів померли у лікарні, сказала Анна Павловська.



На місці працювала слідчо-оперативна група. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.



У разі доведення вини у суді, санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.



Правоохоронці встановлюють обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди, додала старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції Волині.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок аварії за участю автомобіля Volkswagen і службового автомобіля поліції охорони поблизу села Дачне Луцького району загинули 46-річний та 61-річний водії. 20-річна пасажирка службового авто з травмами у лікарні.Про це у коментарі Суспільному розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції ВолиніАварія сталася орієнтовно о 19:00 13 червня. Попередньо встановлено, що водій автомобіля Volkswagen виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся зі службовим автомобілем поліції охорони.Від отриманих травм водії обох автомобілів померли у лікарні, сказала Анна Павловська.На місці працювала слідчо-оперативна група. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.У разі доведення вини у суді, санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.Правоохоронці встановлюють обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди, додала старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції Волині.

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