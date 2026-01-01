Смертельна аварія біля Луцька: двоє водіїв загинули, 20-річну пасажирку госпіталізували

Смертельна аварія біля Луцька: двоє водіїв загинули, 20-річну пасажирку госпіталізували
Внаслідок аварії за участю автомобіля Volkswagen і службового автомобіля поліції охорони поблизу села Дачне Луцького району загинули 46-річний та 61-річний водії. 20-річна пасажирка службового авто з травмами у лікарні.

Про це у коментарі Суспільному розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції Волині Анна Павловська.

Аварія сталася орієнтовно о 19:00 13 червня. Попередньо встановлено, що водій автомобіля Volkswagen виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся зі службовим автомобілем поліції охорони.

Від отриманих травм водії обох автомобілів померли у лікарні, сказала Анна Павловська.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.
Смертельна аварія біля Луцька: двоє водіїв загинули, 20-річну пасажирку госпіталізували

У разі доведення вини у суді, санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Смертельна аварія біля Луцька: двоє водіїв загинули, 20-річну пасажирку госпіталізували

Правоохоронці встановлюють обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди, додала старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції Волині.
Смертельна аварія біля Луцька: двоє водіїв загинули, 20-річну пасажирку госпіталізували

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Теги: Волинь, ДТП, водії, смерть
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