Як змінилися ціни на продукти на Волині

Як змінилися ціни на продукти на Волині
У травні вартість харчових продуктів на споживчих ринках Волині зросла на 0,8%. Загалом від початку року зафіксували ріст цін на 5,5%.

Про це повідомили в Головному управлінні статистики, пише Суспільне.

Найбільше здорожчали продукти переробки зернових (на 10,3%) та фрукти (на 6,3%). Подорожчали сметана, рис, макаронні вироби (2,5%), хліб (2,2%), яловичина і телятина, молоко, соняшникова олія (2%), безалкогольні напої (1,5%), сири (1,4%).

Водночас подешевшали яйця (на 9,3%), овочі (-4,7%), масло (-4,5%), сало, риба та продукти з риби (-3,7%), м'ясо птиці, кисломолочна продукція на 0,6%.

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Теги: Волинь, ціни
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