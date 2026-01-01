Як змінилися ціни на продукти на Волині





Про це повідомили в Головному управлінні статистики, пише



Найбільше здорожчали продукти переробки зернових (на 10,3%) та фрукти (на 6,3%). Подорожчали сметана, рис, макаронні вироби (2,5%), хліб (2,2%), яловичина і телятина, молоко, соняшникова олія (2%), безалкогольні напої (1,5%), сири (1,4%).



Водночас подешевшали яйця (на 9,3%), овочі (-4,7%), масло (-4,5%), сало, риба та продукти з риби (-3,7%), м'ясо птиці, кисломолочна продукція на 0,6%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У травні вартість харчових продуктів на споживчих ринках Волині зросла на 0,8%. Загалом від початку року зафіксували ріст цін на 5,5%.Про це повідомили в Головному управлінні статистики, пише Суспільне Найбільше здорожчали продукти переробки зернових (на 10,3%) та фрукти (на 6,3%). Подорожчали сметана, рис, макаронні вироби (2,5%), хліб (2,2%), яловичина і телятина, молоко, соняшникова олія (2%), безалкогольні напої (1,5%), сири (1,4%).Водночас подешевшали яйця (на 9,3%), овочі (-4,7%), масло (-4,5%), сало, риба та продукти з риби (-3,7%), м'ясо птиці, кисломолочна продукція на 0,6%.

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