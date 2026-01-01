Дрони СБУ поцілили у нафтобазу за понад 700 км від України

Дрони СБУ уразили нафтобазу росрезерву "Темп" у Рибінську Ярославської області РФ за понад 700 км від держкордону України. Фіксуються щонайменше три великих осередки займання після удару.Про це інформує Служба безпеки України."Виконуючи поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання, воїни Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали успішного удару по нафтобазі росрезерву "Темп" у місті Рибінськ Ярославської області рф. Відстань до цілі від держкордону України – понад 700 кілометрів", – ідеться у повідомленні.Нафтобаза "Темп" входить до системи державного матеріального резерву РФ та використовується для зберігання бензину, дизельного пального й інших паливно-мастильних матеріалів. Звідси РФ постачає нафтопродукти для своїх північно-східних регіонів та забезпечує стратегічні запаси пального для потреб армії.Після влучань безпілотників СБУ на нафтобазі розпочалася масштабна пожежа. Фіксуються щонайменше три великих осередки займання в резервуарному парку, який налічує більше 60 ємностей для зберігання.У СБУ додають, що російські склади нафтопродуктів, НПЗ і логістична інфраструктура залишаються законними цілями для СБУ. Саме вони забезпечують ресурсами армію агресора та дозволяють кремлю продовжувати війну проти України.