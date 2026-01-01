На війні загинув студент волинського вишу Сергій Сміховський

Сергія Івановича Сміховського.



"Сергій Сміховський проходив військову службу на посаді оператора безпілотних літальних апаратів 5 відділення безпілотних авіаційних комплексів 1 взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів роти безпілотних систем аеромобільного батальйону військової частини А2582.



9 червня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новоолександрівка Синельниківського району Дніпропетровської області Сергій Іванович загинув, до останнього залишаючись вірним військовій присязі, українському народові та своїй державі.



Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та побратимам загиблого Захисника.



Поділяємо біль важкої втрати та схиляємо голови у скорботі", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ЛНТУ із глибоким сумом повідомляє про загибель нашого студента-захисника спеціальності «Середня освіта. Фізична культура»"Сергій Сміховський проходив військову службу на посаді оператора безпілотних літальних апаратів 5 відділення безпілотних авіаційних комплексів 1 взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів роти безпілотних систем аеромобільного батальйону військової частини А2582.9 червня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новоолександрівка Синельниківського району Дніпропетровської області Сергій Іванович загинув, до останнього залишаючись вірним військовій присязі, українському народові та своїй державі.Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та побратимам загиблого Захисника.Поділяємо біль важкої втрати та схиляємо голови у скорботі", - йдеться в повідомленні.

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