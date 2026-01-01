Окупанти намагаються створити «буферну зону» на кордоні з Україною, - ДПСУ





Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише



За його словами, для створення «буферної зони» росіяни здебільшого залучають піхотні групи. Проте загроза диверсійно-розвідувальних груп для прикордонних регіонів залишається.



«Не можна сказати, що вона (ред. — активність) зійшла до нуля, але активності такої, як вона була раніше, зараз, на щастя, не фіксується», — зазначив Демченко.



Він також стверджує, що на території Білорусі немає суттєвого нарощення військ, яке могло б загрожувати безпеці України.



«У цілому — тиск з боку росії на Білорусь, щоб та могла масштабніше, зокрема, зі спробами провокацій, долучитися до війни, яку росія розв’язала проти нашої країни, зберігається», — каже речник.



Напередодні в ДПСУ заявляли, що росія дедалі частіше використовує повітряний простір Білорусі для запуску дронів по території України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Активність російських диверсійно-розвідувальних груп у прикордонних регіонах суттєво знизилася. Це пов’язано з тим, що окупанти намагаються створити «буферну зону».Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України, пише Громадське За його словами, для створення «буферної зони» росіяни здебільшого залучають піхотні групи. Проте загроза диверсійно-розвідувальних груп для прикордонних регіонів залишається.«Не можна сказати, що вона (ред. — активність) зійшла до нуля, але активності такої, як вона була раніше, зараз, на щастя, не фіксується», — зазначив Демченко.Він також стверджує, що на території Білорусі немає суттєвого нарощення військ, яке могло б загрожувати безпеці України.«У цілому — тиск з боку росії на Білорусь, щоб та могла масштабніше, зокрема, зі спробами провокацій, долучитися до війни, яку росія розв’язала проти нашої країни, зберігається», — каже речник.Напередодні в ДПСУ заявляли, що росія дедалі частіше використовує повітряний простір Білорусі для запуску дронів по території України.

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