На Волині патрульні врятували дитину, яка сиділа біля відчиненого вікна. ВІДЕО

На Волині патрульні врятували дитину, яка сиділа біля відчиненого вікна. ВІДЕО
На Волині небайдужість врятувала дитину від небезпеки.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Днями патрульні отримали повідомлення про малолітню дитину, яка виглядала з відчиненого вікна. Небайдужа громадянка перебувала поруч із дитиною до приїзду поліцейських та стежила, аби вона не впала.

Прибувши на місце, інспектори зняли малюка з підвіконня та переконалися, що його життю й здоров’ю нічого не загрожує.

Згодом матір пояснила, що відчинила вікно для провітрювання, а дитина прокинулася раніше та залізла на підвіконня. Поліцейські провели з нею профілактичну бесіду.

"Закликаємо батьків не залишати малолітніх дітей без нагляду навіть на короткий час, адже одна мить може призвести до небезпечних наслідків", - наголошують у патрульній поліції.

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Теги: Волинь, дитина, патрульна поліція
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