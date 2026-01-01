На Волині патрульні врятували дитину, яка сиділа біля відчиненого вікна. ВІДЕО

На Волині небайдужість врятувала дитину від небезпеки.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Днями патрульні отримали повідомлення про малолітню дитину, яка виглядала з відчиненого вікна. Небайдужа громадянка перебувала поруч із дитиною до приїзду поліцейських та стежила, аби вона не впала.Прибувши на місце, інспектори зняли малюка з підвіконня та переконалися, що його життю й здоров’ю нічого не загрожує.Згодом матір пояснила, що відчинила вікно для провітрювання, а дитина прокинулася раніше та залізла на підвіконня. Поліцейські провели з нею профілактичну бесіду."Закликаємо батьків не залишати малолітніх дітей без нагляду навіть на короткий час, адже одна мить може призвести до небезпечних наслідків", - наголошують у патрульній поліції.