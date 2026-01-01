Тисячі антидронових ракет для ЗСУ вже їдуть із Британії





Про це повідомляє Веса О’Доннелла.



Британія нарощує виробництво саме подібної зброї у зростаючих умовах загрози безпілотників. Міністерство оборони країни у квітні та травні 2026 року підписало два нові контракти з компанією Thales. Загальна сума угод становить 36 мільйонів фунтів стерлінгів.



Для України ці обсяги значно більші й обчислюються тисячами Martlet. Лондон почав активно фінансувати цей напрямок ще у 2025 році. Тоді на комбінацію систем RapidRanger та ракет Martlet для України виділили близько 1,7 мільярда фунтів стерлінгів. Перші партії цієї зброї Україна отримала ще у 2024 році, а тому наші бійці добре знайомі з LMM Martlet.



Зброю виготовляють у Белфасті. Там працюють близько 700 кваліфікованих спеціалістів. Тодішній міністр оборони Джон Гілі підтвердив, що ракети «перевірені в боях». Їх успішно використовували британські повітряні сили протягом останніх місяців.



Що відомо про LMM Martlet



Це дуже компактна ракета вагою всього 13 кілограмів, тому її легко перевозити. Дальність польоту становить понад 6 кілометрів.



Головна особливість - система наведення. Martlet використовує лазерний промінь. Пускова установка веде ракету прямо до цілі, що докорінно відрізняє її від систем, що реагують на тепло.



Переваги лазерного наведення:

- не потребує теплового сліду від двигуна цілі;

- ефективно знищує дешеві дрони з електродвигунами;

- ігнорує теплові пастки ворога;

- працює навіть по малопомітних апаратах.



Для більшості російських безпілотників Martlet стає фатальним вироком. Ракеті не потрібно бачити "гарячий" реактивний двигун: оператору достатньо просто утримувати точку прицілювання на об’єкті.



Ця зброя універсальна і її запускають із різних платформ. Ракети встановлюють на гелікоптери Wildcat, бронетехніку Stormer або переносні системи.



Це ідеальне рішення для "середньої зони". Використовувати дорогі ракети Patriot для збиття "Шахедів" - марнотратство, а зенітні установки не завжди мають достатню дальність. Martlet заповнює цей розрив.



Що зараз з ППО України

ЗСУ відчувають сильний дефіцит ракет для Patriot, що можуть боротись з балістикою окупантів. Компанія Lockheed Martin попередила замовників про проблеми з постачанням ракет PAC-3 до Patriot. Тому зараз вітчизняний ОПК намагається їх замінити власною розробкою - зенітною ракетою FP-7.x.



Тим часом генсек НАТО Марк Рютте заявив, що ракети-перехоплювачі PAC-2 і PAC-3 залишаються одним із ключових елементів захисту України від російських повітряних атак. За його словами, постачання цих боєприпасів зі США триває на постійній основі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна отримає 6000 британських легких багатоцільових ракет Martlet для боротьби з російськими безпілотниками. Ця зброя вже довела свою ефективність, знищивши понад сотню ворожих цілей у бойових умовах.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог військового експерта та ветерана британської арміїБританія нарощує виробництво саме подібної зброї у зростаючих умовах загрози безпілотників. Міністерство оборони країни у квітні та травні 2026 року підписало два нові контракти з компанією Thales. Загальна сума угод становить 36 мільйонів фунтів стерлінгів.Для України ці обсяги значно більші й обчислюються тисячами Martlet. Лондон почав активно фінансувати цей напрямок ще у 2025 році. Тоді на комбінацію систем RapidRanger та ракет Martlet для України виділили близько 1,7 мільярда фунтів стерлінгів. Перші партії цієї зброї Україна отримала ще у 2024 році, а тому наші бійці добре знайомі з LMM Martlet.Зброю виготовляють у Белфасті. Там працюють близько 700 кваліфікованих спеціалістів. Тодішній міністр оборони Джон Гілі підтвердив, що ракети «перевірені в боях». Їх успішно використовували британські повітряні сили протягом останніх місяців.Що відомо про LMM MartletЦе дуже компактна ракета вагою всього 13 кілограмів, тому її легко перевозити. Дальність польоту становить понад 6 кілометрів.Головна особливість - система наведення. Martlet використовує лазерний промінь. Пускова установка веде ракету прямо до цілі, що докорінно відрізняє її від систем, що реагують на тепло.Переваги лазерного наведення:- не потребує теплового сліду від двигуна цілі;- ефективно знищує дешеві дрони з електродвигунами;- ігнорує теплові пастки ворога;- працює навіть по малопомітних апаратах.Для більшості російських безпілотників Martlet стає фатальним вироком. Ракеті не потрібно бачити "гарячий" реактивний двигун: оператору достатньо просто утримувати точку прицілювання на об’єкті.Ця зброя універсальна і її запускають із різних платформ. Ракети встановлюють на гелікоптери Wildcat, бронетехніку Stormer або переносні системи.Це ідеальне рішення для "середньої зони". Використовувати дорогі ракети Patriot для збиття "Шахедів" - марнотратство, а зенітні установки не завжди мають достатню дальність. Martlet заповнює цей розрив.Що зараз з ППО УкраїниЗСУ відчувають сильний дефіцит ракет для Patriot, що можуть боротись з балістикою окупантів. Компанія Lockheed Martin попередила замовників про проблеми з постачанням ракет PAC-3 до Patriot. Тому зараз вітчизняний ОПК намагається їх замінити власною розробкою - зенітною ракетою FP-7.x.Тим часом генсек НАТО Марк Рютте заявив, що ракети-перехоплювачі PAC-2 і PAC-3 залишаються одним із ключових елементів захисту України від російських повітряних атак. За його словами, постачання цих боєприпасів зі США триває на постійній основі.

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