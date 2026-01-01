Скільки на Волині коштує перша у цьому році чорниця: огляд цін





Днями поодинокі продавці почали торгувати першими ягодами. І за літру чорниці у Луцьку нині просять не менше, ніж 300 грн, пише



У Ковелі можна знайти ягоду по 250 грн за літру.



На одному з маркетплейсів ми знайшли володимирську чорницю за 200 грн/л.



Також на ринках з'явилася перша жимолость. За цю багату на вітаміни ягоду просять дещо менше – 200 грн за 1 л (630-650 грамів).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на середину червня 2026 року масового продажу чорниці на ринках Луцька ще практично немає – на Волині лише почали знаходити перші стиглі ягоди в лісах, і продавці вже прогнозують вищі ціни через весняні заморозки та слабший урожай.Днями поодинокі продавці почали торгувати першими ягодами. І за літру чорниці у Луцьку нині просять не менше, ніж 300 грн, пише "Конкурент" У Ковелі можна знайти ягоду по 250 грн за літру.На одному з маркетплейсів ми знайшли володимирську чорницю за 200 грн/л.Також на ринках з'явилася перша жимолость. За цю багату на вітаміни ягоду просять дещо менше – 200 грн за 1 л (630-650 грамів).

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