На війні загинув Герой з Волині Сергій Шуляр

Шуляр Сергій Володимирович, 1978 року народження.



Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.



Життя оборонця завчасно і трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України 11 червня 2026 року в Запорізькій області.



"Висловлюємо щирі співчуття родині бійця. Розділяємо біль непоправної втрати з рідними. Сумуємо разом з вами та підтримуємо в годину скорботи", - йдеться у дописі.



Про прибуття скорботного кортежу із полеглим військовослужбовцем у громаді повідомлять додатково.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На фронті загинув захисник із села Кримне Камінь-Каширської громади, 1978 року народження.Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.Життя оборонця завчасно і трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України 11 червня 2026 року в Запорізькій області."Висловлюємо щирі співчуття родині бійця. Розділяємо біль непоправної втрати з рідними. Сумуємо разом з вами та підтримуємо в годину скорботи", - йдеться у дописі.Про прибуття скорботного кортежу із полеглим військовослужбовцем у громаді повідомлять додатково.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію