На війні загинув Герой з Волині Сергій Шуляр

На війні загинув Герой з Волині Сергій Шуляр
На фронті загинув захисник із села Кримне Камінь-Каширської громади Шуляр Сергій Володимирович, 1978 року народження.

Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.

Життя оборонця завчасно і трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України 11 червня 2026 року в Запорізькій області.

"Висловлюємо щирі співчуття родині бійця. Розділяємо біль непоправної втрати з рідними. Сумуємо разом з вами та підтримуємо в годину скорботи", - йдеться у дописі.

Про прибуття скорботного кортежу із полеглим військовослужбовцем у громаді повідомлять додатково.

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Теги: Герої, воїни, смерть, загибель, війна
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