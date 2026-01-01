На війні загинув Герой з Волині Сергій Шуляр
Сьогодні, 21:15
На фронті загинув захисник із села Кримне Камінь-Каширської громади Шуляр Сергій Володимирович, 1978 року народження.
Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
Життя оборонця завчасно і трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України 11 червня 2026 року в Запорізькій області.
"Висловлюємо щирі співчуття родині бійця. Розділяємо біль непоправної втрати з рідними. Сумуємо разом з вами та підтримуємо в годину скорботи", - йдеться у дописі.
Про прибуття скорботного кортежу із полеглим військовослужбовцем у громаді повідомлять додатково.
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Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
Життя оборонця завчасно і трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України 11 червня 2026 року в Запорізькій області.
"Висловлюємо щирі співчуття родині бійця. Розділяємо біль непоправної втрати з рідними. Сумуємо разом з вами та підтримуємо в годину скорботи", - йдеться у дописі.
Про прибуття скорботного кортежу із полеглим військовослужбовцем у громаді повідомлять додатково.
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