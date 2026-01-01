Зеленський провів телефонну розмову з Трампом

Володимир Зеленський у неділю, 14 червня, провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.



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За словами співрозмовника, розмова між лідерами тривала щонайменше 30 хвилин. Під час бесіди український президент привітав Трампа із днем народження та обговорив інші теми, включаючи переговори.



"Відбулась нормальна розмова, президент привітав Трампа із днем народження, і встигли обговорити все найважливіше - в тому числі ідеї по переговорам", - сказало джерело.



Нагадаємо, завтра, 15 червня, у Франції розпочнеться саміт G7, який триватиме до 17 числа. ЗМІ вже повідомили, що в робочій сесії братимуть участь як президент США Дональд Трамп, так і президент України Володимир Зеленський.



Однак окремої двосторонньої зустрічі Трамп не планував. При цьому джерело Politico зазначає, що домовленість про таку зустріч ще може бути досягнута.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Україниу неділю, 14 червня, провів телефонну розмову з президентом СШАПро це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформоване джерело.За словами співрозмовника, розмова між лідерами тривала щонайменше 30 хвилин. Під час бесіди український президент привітав Трампа із днем народження та обговорив інші теми, включаючи переговори."Відбулась нормальна розмова, президент привітав Трампа із днем народження, і встигли обговорити все найважливіше - в тому числі ідеї по переговорам", - сказало джерело.Нагадаємо, завтра, 15 червня, у Франції розпочнеться саміт G7, який триватиме до 17 числа. ЗМІ вже повідомили, що в робочій сесії братимуть участь як президент США Дональд Трамп, так і президент України Володимир Зеленський.Однак окремої двосторонньої зустрічі Трамп не планував. При цьому джерело Politico зазначає, що домовленість про таку зустріч ще може бути досягнута.

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