Чи очікувати магнітні бурі 15 червня: прогноз
Сьогодні, 01:30
У понеділок, 15 червня 2026 року, прогнозують низьку магнітну активність.
Як повідомляють у meteoagent, прогнозується низька сонячна активність із К-індексом 3,2 (зелений рівень), що відповідає спокійній геомагнітній ситуації.
За даними Meteoprog, протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася на низькому рівні. За минулу добу на Сонці зафіксовано три незначні спалахи класу B, які не мають впливу на Землю.
Зазначається, що у понеділок геомагнітне поле коливатиметься від тихого до активного рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – зазначають у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як повідомляють у meteoagent, прогнозується низька сонячна активність із К-індексом 3,2 (зелений рівень), що відповідає спокійній геомагнітній ситуації.
За даними Meteoprog, протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася на низькому рівні. За минулу добу на Сонці зафіксовано три незначні спалахи класу B, які не мають впливу на Землю.
Зазначається, що у понеділок геомагнітне поле коливатиметься від тихого до активного рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – зазначають у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 15 червня: прогноз
Сьогодні, 01:30
15 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Зеленський провів телефонну розмову з Трампом
14 червня, 23:19
У Луцьку чоловік застрелив чужого собаку: як його покарав суд
14 червня, 22:12
На війні загинув Герой з Волині Сергій Шуляр
14 червня, 21:15