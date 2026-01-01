Чи очікувати магнітні бурі 15 червня: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 15 червня: прогноз
У понеділок, 15 червня 2026 року, прогнозують низьку магнітну активність.

Як повідомляють у meteoagent, прогнозується низька сонячна активність із К-індексом 3,2 (зелений рівень), що відповідає спокійній геомагнітній ситуації.

За даними Meteoprog, протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася на низькому рівні. За минулу добу на Сонці зафіксовано три незначні спалахи класу B, які не мають впливу на Землю.

Зазначається, що у понеділок геомагнітне поле коливатиметься від тихого до активного рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою.

“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – зазначають у повідомленні.

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Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
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