Курс валют на 15 червня: скільки будуть коштувати долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 15 червня. Долар втратив 11 коп. Євро зріс на 2 коп. Злотий додав 3 коп.
Про це стало відомо з даних НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,81 (-11 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,85 (+2 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,21 (+3 коп.)
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Про це стало відомо з даних НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,81 (-11 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,85 (+2 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,21 (+3 коп.)
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