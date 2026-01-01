В Україні - обвал цін на огірки
Сьогодні, 07:15
На минулому тижні на українському ринку спостерігалося різке зниження відпускних цін на тепличні огірки, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
Чергове здешевлення пов’язане зі збільшенням пропозиції огірка з літніх теплиць, насамперед із південних і західних областей країни.
Так, на сьогодні основні продажі цієї продукції здійснюються за цінами 30–55 грн/кг ($0,67–1,22/кг), що в середньому на 33% дешевше, ніж раніше. На думку експертів проєкту, зниження цін зумовлене сезонним фактором — на ринку стрімко зростає пропозиція огірків із місцевих господарств.
Позитивним моментом для українських виробників стало те, що обвал цін припав на останні тижні реалізації огірка першого сівообороту. Наразі в низці місцевих тепличних комбінатів активно ведуться роботи із зачистки теплиць, при цьому до реалізації другого сівообороту виробники планують приступити у другій половині літа.
Водночас уже сьогодні українські тепличні комбінати реалізують огірок у середньому на 20% дешевше, ніж у аналогічний період минулого року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Чергове здешевлення пов’язане зі збільшенням пропозиції огірка з літніх теплиць, насамперед із південних і західних областей країни.
Так, на сьогодні основні продажі цієї продукції здійснюються за цінами 30–55 грн/кг ($0,67–1,22/кг), що в середньому на 33% дешевше, ніж раніше. На думку експертів проєкту, зниження цін зумовлене сезонним фактором — на ринку стрімко зростає пропозиція огірків із місцевих господарств.
Позитивним моментом для українських виробників стало те, що обвал цін припав на останні тижні реалізації огірка першого сівообороту. Наразі в низці місцевих тепличних комбінатів активно ведуться роботи із зачистки теплиць, при цьому до реалізації другого сівообороту виробники планують приступити у другій половині літа.
Водночас уже сьогодні українські тепличні комбінати реалізують огірок у середньому на 20% дешевше, ніж у аналогічний період минулого року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні - обвал цін на огірки
Сьогодні, 07:15
Чи очікувати магнітні бурі 15 червня: прогноз
Сьогодні, 01:30
15 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00