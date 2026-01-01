В Україні - обвал цін на огірки





Чергове здешевлення пов’язане зі збільшенням пропозиції огірка з літніх теплиць, насамперед із південних і західних областей країни.



Так, на сьогодні основні продажі цієї продукції здійснюються за цінами 30–55 грн/кг ($0,67–1,22/кг), що в середньому на 33% дешевше, ніж раніше. На думку експертів проєкту, зниження цін зумовлене сезонним фактором — на ринку стрімко зростає пропозиція огірків із місцевих господарств.



Позитивним моментом для українських виробників стало те, що обвал цін припав на останні тижні реалізації огірка першого сівообороту. Наразі в низці місцевих тепличних комбінатів активно ведуться роботи із зачистки теплиць, при цьому до реалізації другого сівообороту виробники планують приступити у другій половині літа.



Водночас уже сьогодні українські тепличні комбінати реалізують огірок у середньому на 20% дешевше, ніж у аналогічний період минулого року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На минулому тижні на українському ринку спостерігалося різке зниження відпускних цін на тепличні огірки, повідомляють аналітики проєкту EastFruit Чергове здешевлення пов’язане зі збільшенням пропозиції огірка з літніх теплиць, насамперед із південних і західних областей країни.Так, на сьогодні основні продажі цієї продукції здійснюються за цінами 30–55 грн/кг ($0,67–1,22/кг), що в середньому на 33% дешевше, ніж раніше. На думку експертів проєкту, зниження цін зумовлене сезонним фактором — на ринку стрімко зростає пропозиція огірків із місцевих господарств.Позитивним моментом для українських виробників стало те, що обвал цін припав на останні тижні реалізації огірка першого сівообороту. Наразі в низці місцевих тепличних комбінатів активно ведуться роботи із зачистки теплиць, при цьому до реалізації другого сівообороту виробники планують приступити у другій половині літа.Водночас уже сьогодні українські тепличні комбінати реалізують огірок у середньому на 20% дешевше, ніж у аналогічний період минулого року.

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