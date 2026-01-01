Забобони, пов'язані з кладовищами: луцький священник розвіяв популярні міфи





Навколо кладовищ існує чимало забобонів, які передаються з покоління в покоління. Часто люди дотримуються певних правил, навіть не знаючи, чи мають вони стосунок до церковних традицій.



Про правила поведінки на кладовищі, ставлення церкви до фото біля могил та страхи, які найчастіше пов'язані із забобонами, журналісти Андрієм Гайдаєм, кліриком храму Святої Катерини жіночого монастиря Василія Великого.



За словами священника, сама по собі фото- чи відеозйомка на кладовищі не є гріхом. Часто люди фотографують могили або пам'ятники для родичів, які перебувають за кордоном чи не можуть приїхати особисто.



«Поставили пам'ятник, прибрали могилу, а бабуся чи інший родич не може приїхати. Люди фотографують і надсилають фото. У цьому немає нічого поганого».



Так само допускається фото- або відеофіксація під час поховання, якщо це потрібно для близьких, які не змогли бути присутніми на церемонії. На думку священника, тут важливе не саме фото, а намір людини.



«Потрібно дивитися, який зміст людина вкладає в це фото».



Як приклад, священник наводить дружин або дітей загиблих військових, які фотографуються біля могили, щоб розповісти про подвиг рідної людини та зберегти пам'ять про неї. Інша справа, якщо кладовище стає лише фоном для розваг чи способу привернути увагу в соцмережах. А от коли це робиться заради насмішки або заради хайпу - це вже недоречно.



Один із найпоширеніших забобонів стосується речей із кладовища. Багато людей переконані, що не можна навіть торкатися предметів, які там знаходяться.



Священник пояснює: церковної заборони на це немає.



«Люди часто пов'язують кладовище з якоюсь поганою енергетикою або потойбіччям. Але це більше народні страхи, ніж церковне вчення».



Водночас існують речі, які зазвичай просто не прийнято забирати через повагу до місця поховання. Наприклад, лампадки, декоративні стрічки, квіти чи інші предмети, які були залишені на могилі. І якщо людина забрала стару лампадку чи іншу річ, ніяких містичних наслідків через це не буде.



Ще один поширений страх стосується речей покійних. Деякі люди переконані, що одяг, прикраси, книги чи особисті предмети померлого потрібно обов'язково позбутися. За словами священника, церква цього не вимагає.



«Якщо людина хоче залишити батьків годинник, мамині сережки, фотографії чи інші пам'ятні речі, у цьому немає нічого поганого».



Водночас священник радить не перетворювати такі речі на предмет культу.



Під час відвідин кладовищ люди нерідко бояться випадково наступити на чуже поховання. Священник вважає, що до місць поховання потрібно ставитися з повагою, однак важливими є обставини.



«Якщо людина зробила це випадково або змушена була пройти через відсутність іншого доступу, то тут немає гріха».



За його словами, іноді проходи між могилами бувають настільки вузькими, що уникнути цього практично неможливо. Головне — не робити цього навмисно з неповагою до місця поховання. Священник називає кілька речей, про які люди часто забувають.



Серед них:



- вживання алкоголю на могилах;

- куріння на території кладовища;

- нецензурна лайка;

- навмисне пошкодження пам'ятників або хрестів;

- сміття біля місць поховань;

- використання кладовища для сумнівних обрядів і ворожінь.



За словами, отця Андрія, людина повинна пам'ятати, що кладовище — це місце спочинку померлих. Тут потрібна повага і стриманість. Також, священник впевнений, що більшість популярних страхів пов'язані не з церковними настановами, а з народними уявленнями про смерть і потойбічний світ.



«Люди часто бояться того, що не має жодного стосунку до віри. Натомість забувають про головне — молитву, пам'ять про близьких і шанобливе ставлення до місця поховання».



Саме тому церква радить ставитися до кладовища без містичних страхів, але з повагою до тих, хто там спочиває.

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