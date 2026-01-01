РФ запустила по Україні 70 ракет і 611 дронів: які наслідки російського обстрілу?

У ніч проти 15 травня росіяни запустили по Україні 70 ракет і 611 дронів, 9 загиблих. Основний напрямок удару – Київ. Також ракетами атаковано Дніпро та Харків.Про це повідомили в обласних адміністраціях та ДСНС Київщини.Так, у Київській області у Бучанському районі виникла пожежа складської будівлі на площі понад 1000 кв. м. У Вишгородському районі — падіння уламків на території приватного будинку.У Фастівському та Бориспільському районах сталося загоряння приватних житлових будинків та легкового автомобіля. А у Броварському районі горіли уламки на території складських приміщень.Також у Києві наразі відомо про щонайменше 4 загиблих і 23 поранених.У Харкові міський головаповідомив про удари по Холодногірському району — там є інформація про постраждалих. Також зафіксовано влучання «шахеда» у Шевченківському районі поряд із житловими будинками.Крім того, міністр внутрішніх справ України повідомив, що у Харкові під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинуло 5 рятувальників ДСНС. Ще щонайменше 5 —поранено.Голова Дніпропетровської ОВАповідомив, що внаслідок російської атаки на Дніпро одна людина дістала поранень. росіяни зруйнували одне з приміщень коледжу, вибуховою хвилею вибиті вікна у школі та закладі культури.У Сумах російський безпілотник влучив у балкон однієї з квартир багатоповерхівки в Ковпаківському районі. За попередньою інформацією, постраждали троє людей, серед них — дитина.