РФ запустила по Україні 70 ракет і 611 дронів: які наслідки російського обстрілу?
Сьогодні, 09:34
У ніч проти 15 травня росіяни запустили по Україні 70 ракет і 611 дронів, 9 загиблих. Основний напрямок удару – Київ. Також ракетами атаковано Дніпро та Харків.
Про це повідомили в обласних адміністраціях та ДСНС Київщини.
Київська область
Так, у Київській області у Бучанському районі виникла пожежа складської будівлі на площі понад 1000 кв. м. У Вишгородському районі — падіння уламків на території приватного будинку.
У Фастівському та Бориспільському районах сталося загоряння приватних житлових будинків та легкового автомобіля. А у Броварському районі горіли уламки на території складських приміщень.
Також у Києві наразі відомо про щонайменше 4 загиблих і 23 поранених.
Харків
У Харкові міський голова Ігор Терехов повідомив про удари по Холодногірському району — там є інформація про постраждалих. Також зафіксовано влучання «шахеда» у Шевченківському районі поряд із житловими будинками.
Крім того, міністр внутрішніх справ України повідомив, що у Харкові під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинуло 5 рятувальників ДСНС. Ще щонайменше 5 —поранено.
Дніпро
Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що внаслідок російської атаки на Дніпро одна людина дістала поранень. росіяни зруйнували одне з приміщень коледжу, вибуховою хвилею вибиті вікна у школі та закладі культури.
Суми
У Сумах російський безпілотник влучив у балкон однієї з квартир багатоповерхівки в Ковпаківському районі. За попередньою інформацією, постраждали троє людей, серед них — дитина.
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Про це повідомили в обласних адміністраціях та ДСНС Київщини.
Київська область
Так, у Київській області у Бучанському районі виникла пожежа складської будівлі на площі понад 1000 кв. м. У Вишгородському районі — падіння уламків на території приватного будинку.
У Фастівському та Бориспільському районах сталося загоряння приватних житлових будинків та легкового автомобіля. А у Броварському районі горіли уламки на території складських приміщень.
Також у Києві наразі відомо про щонайменше 4 загиблих і 23 поранених.
Харків
У Харкові міський голова Ігор Терехов повідомив про удари по Холодногірському району — там є інформація про постраждалих. Також зафіксовано влучання «шахеда» у Шевченківському районі поряд із житловими будинками.
Крім того, міністр внутрішніх справ України повідомив, що у Харкові під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинуло 5 рятувальників ДСНС. Ще щонайменше 5 —поранено.
Дніпро
Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що внаслідок російської атаки на Дніпро одна людина дістала поранень. росіяни зруйнували одне з приміщень коледжу, вибуховою хвилею вибиті вікна у школі та закладі культури.
Суми
У Сумах російський безпілотник влучив у балкон однієї з квартир багатоповерхівки в Ковпаківському районі. За попередньою інформацією, постраждали троє людей, серед них — дитина.
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