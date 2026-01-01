РФ запустила по Україні 70 ракет і 611 дронів: які наслідки російського обстрілу?

РФ запустила по Україні 70 ракет і 611 дронів: які наслідки російського обстрілу?
У ніч проти 15 травня росіяни запустили по Україні 70 ракет і 611 дронів, 9 загиблих. Основний напрямок удару – Київ. Також ракетами атаковано Дніпро та Харків.

Про це повідомили в обласних адміністраціях та ДСНС Київщини.

Київська область

Так, у Київській області у Бучанському районі виникла пожежа складської будівлі на площі понад 1000 кв. м. У Вишгородському районі — падіння уламків на території приватного будинку.

У Фастівському та Бориспільському районах сталося загоряння приватних житлових будинків та легкового автомобіля. А у Броварському районі горіли уламки на території складських приміщень.

Також у Києві наразі відомо про щонайменше 4 загиблих і 23 поранених.

Харків

У Харкові міський голова Ігор Терехов повідомив про удари по Холодногірському району — там є інформація про постраждалих. Також зафіксовано влучання «шахеда» у Шевченківському районі поряд із житловими будинками.

Крім того, міністр внутрішніх справ України повідомив, що у Харкові під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинуло 5 рятувальників ДСНС. Ще щонайменше 5 —поранено.

Дніпро

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що внаслідок російської атаки на Дніпро одна людина дістала поранень. росіяни зруйнували одне з приміщень коледжу, вибуховою хвилею вибиті вікна у школі та закладі культури.

Суми

У Сумах російський безпілотник влучив у балкон однієї з квартир багатоповерхівки в Ковпаківському районі. За попередньою інформацією, постраждали троє людей, серед них — дитина.

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Теги: Росія, війна
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