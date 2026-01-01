Працюватимуть до 8 серпня: у Луцьку розпочали роботу чергові дитсадки





Про це у коментарі Віталій Бондар.



З його слів, цього року для роботи визначили дитсадки № 4, 6, 9, 14, 23, 29, 31, 32, 38 і 44. Рішення ухвалюють щороку з урахуванням потреб батьків та кількості звернень.



"Ми визначаємося і щорічно змінюємо заклади освіти у тому чи іншому мікрорайоні. Орієнтуємося на бажання батьків і кількість звернень. Цього року їх понад 3100 — трохи менше, ніж торік, але садочків буде більше відкрито", — каже Віталій Бондар.



У дитсадку діти граються, вивчають англійську, букви, цифри, триває підготовка до школи, розказала вихователька Наталія Валісюк. З її слів, нині у її групі – 20 дітей, але за декілька днів буде більше.



"Дуже шкода діток, коли повітряна тривога під час сну. Але діти вже навчені і в укритті вони не сумують. Під час війни багато виїхало, діток стало менше, але зараз повертаємось у звичне русло", — розповіла вихователька.



Укриття одного з чергових дитсадків, № 32, може вмістити до 200 дітей, каже директорка закладу Мирослава Шевчик. Наразі його відвідують 124 дитини, хоча за списками їх удвічі більше.



"Коли починаємо чергування, то дітей буде більше. Зараз у групах у середньому 19–23 дитини, максимум — до 26. Батьки кажуть, що, можливо, приводитимуть дітей не щодня", — розповіла Мирослава Шевчик.



Для багатьох родин чергові дитсадки — необхідність. Мама Алла Козлова розповіла, що обрала саме такий варіант, адже обоє з чоловіком працюють, а допомогти з доглядом за дитиною нікому.



"Обрали черговий дитсадок, тому що нам потрібно відвідувати садок перед 1 вересня. Ми працюємо: чоловік-військовослужбовець, я — ФОП. Рідних поруч немає, всі — в Миколаївській області, тому залишити дитину ні з ким", — ділиться Алла Козлова.



Інші батьки також відзначають зручність роботи літніх груп.



"Я працюю, тому дитина буде ходити в садочок. Приводжу її на восьму ранку. Торік також користувалися черговим дитсадком", — каже мама Ірина Куран.



За словами освітян, упродовж літа кількість дітей у чергових садках може змінюватися, однак заклади готові приймати більше вихованців у разі потреби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 15 червня у Луцьку розпочали роботу чергові дитсадки, які працюватимуть до 8 серпня. Загалом влітку діятимуть 10 основних і 3 додаткових заклади дошкільної освіти.Про це у коментарі Суспільному розповів директор департаменту освіти Луцької міськрадиЗ його слів, цього року для роботи визначили дитсадки № 4, 6, 9, 14, 23, 29, 31, 32, 38 і 44. Рішення ухвалюють щороку з урахуванням потреб батьків та кількості звернень."Ми визначаємося і щорічно змінюємо заклади освіти у тому чи іншому мікрорайоні. Орієнтуємося на бажання батьків і кількість звернень. Цього року їх понад 3100 — трохи менше, ніж торік, але садочків буде більше відкрито", — каже Віталій Бондар.У дитсадку діти граються, вивчають англійську, букви, цифри, триває підготовка до школи, розказала вихователька. З її слів, нині у її групі – 20 дітей, але за декілька днів буде більше."Дуже шкода діток, коли повітряна тривога під час сну. Але діти вже навчені і в укритті вони не сумують. Під час війни багато виїхало, діток стало менше, але зараз повертаємось у звичне русло", — розповіла вихователька.Укриття одного з чергових дитсадків, № 32, може вмістити до 200 дітей, каже директорка закладу. Наразі його відвідують 124 дитини, хоча за списками їх удвічі більше."Коли починаємо чергування, то дітей буде більше. Зараз у групах у середньому 19–23 дитини, максимум — до 26. Батьки кажуть, що, можливо, приводитимуть дітей не щодня", — розповілаДля багатьох родин чергові дитсадки — необхідність. Мамарозповіла, що обрала саме такий варіант, адже обоє з чоловіком працюють, а допомогти з доглядом за дитиною нікому."Обрали черговий дитсадок, тому що нам потрібно відвідувати садок перед 1 вересня. Ми працюємо: чоловік-військовослужбовець, я — ФОП. Рідних поруч немає, всі — в Миколаївській області, тому залишити дитину ні з ким", — ділиться Алла Козлова.Інші батьки також відзначають зручність роботи літніх груп."Я працюю, тому дитина буде ходити в садочок. Приводжу її на восьму ранку. Торік також користувалися черговим дитсадком", — каже мамаЗа словами освітян, упродовж літа кількість дітей у чергових садках може змінюватися, однак заклади готові приймати більше вихованців у разі потреби.

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