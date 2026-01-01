Аварії на Волині: загинув 32-річний водій, ще четверо людей отримали травми

Поліцейські з'ясовують обставини дорожньо-транспортних пригод у Камінь-Каширському та Ковельському районах.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Внаслідок аварій одна людина загинула, ще четверо отримали травми.Так, 14 червня, близько 21:30, між селами Дубровиця та Видричі Камінь-Каширського району, 32-річний водій автомобіля IKCO SAMAND не врахував дорожню обстановку, з’їхав у поле та перекинувся. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Також травмувалися двоє пасажирів – 18-річний та 31-річний жителі району.Ще одна ДТП сталася близько опівночі між селами Залісся та Підманево Ковельського району. 22-річний водій автомобіля Audi не вибрав безпечної швидкості руху, з’їхав у кювет і перекинувся. Унаслідок аварії - водій та 18-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.За фактами автопригод вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за статтею 286 Кримінального кодексу України. Усі обставини аварій з’ясують під час досудового розслідування.