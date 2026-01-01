Аварії на Волині: загинув 32-річний водій, ще четверо людей отримали травми

Аварії на Волині: загинув 32-річний водій, ще четверо людей отримали травми
Поліцейські з'ясовують обставини дорожньо-транспортних пригод у Камінь-Каширському та Ковельському районах.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Внаслідок аварій одна людина загинула, ще четверо отримали травми.

Так, 14 червня, близько 21:30, між селами Дубровиця та Видричі Камінь-Каширського району, 32-річний водій автомобіля IKCO SAMAND не врахував дорожню обстановку, з’їхав у поле та перекинувся. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Також травмувалися двоє пасажирів – 18-річний та 31-річний жителі району.

Ще одна ДТП сталася близько опівночі між селами Залісся та Підманево Ковельського району. 22-річний водій автомобіля Audi не вибрав безпечної швидкості руху, з’їхав у кювет і перекинувся. Унаслідок аварії - водій та 18-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.
Аварії на Волині: загинув 32-річний водій, ще четверо людей отримали травми

За фактами автопригод вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за статтею 286 Кримінального кодексу України. Усі обставини аварій з’ясують під час досудового розслідування.
Аварії на Волині: загинув 32-річний водій, ще четверо людей отримали травми
Аварії на Волині: загинув 32-річний водій, ще четверо людей отримали травми
Аварії на Волині: загинув 32-річний водій, ще четверо людей отримали травми


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Теги: Волинь, ДТП
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