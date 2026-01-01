Переселенець із Харкова закохався у Волинь і розповідає про неї у соцмережах
Сьогодні, 11:43
Після початку повномасштабної війни Артем Приходько з сім’єю переїхав з Харкова до Луцька. У соцмережах чоловік розповідає про Волинь, показує маловідомі місця, ділиться історіями про природу та місцеві пам'ятки.
До Дня блогера, який відзначають 14 червня, Суспільне поспілкувалося з Артемом Приходьком.
"Я більше громадський діяч, ніж блогер"
Переселенець зізнається: до визначення "блогер" ставиться скептично.
"Я не вважаю себе блогером. Мені, якщо чесно, не дуже приємно, коли мені кажуть, що я блогер. Я більш такий, як громадський діяч", — каже Артем Приходько.
Свої відео, говорить, знімає без складного монтажу та численних дублів.
"Я не перезнімаю по два дубля. В мене от є емоція — я її дав і все. От як вона є, так і є, — розповідає чоловік. — З помилками, з виправленнями, там, я не знаю, можу сказати якесь не таке слово. Насиплять мені того хейту".
Із Харкова до Луцька через війну
У Луцьку чоловік живе уже три роки. Разом із друзями евакуйовував родини з Харкова та шукав безпечне місце для життя.
"Була дорога на Чернівці і була дорога на Луцьк. У Чернівцях уже все було зайнято, а в Луцьку був будинок знайомого друга", — пригадує він.
Дружина та син переїхали раніше, у 2022 році, а сам Артем Приходько певний час ще залишався у Харкові. Згодом остаточно переїхав оселився у Луцьку через війну.
Хейт за вимову і 800 тисяч переглядів
Одними з перших відео Артема Приходька про Волинь стали ролики про туристичні локації регіону. Разом із популярністю, говорить переселенець, з’явилися й критичні коментарі.
"Найперший хейт був через Клевань. Я туди приїхав знімати "Тунель кохання". Відео набрало 800 тисяч переглядів. І я так зрозумів, що ніхто той тунель не дивився. Всі виправляли, як правильно казати. Бо я сказав Клевень", — каже Артем Приходько.
Чоловік розповідає: що й нині отримує зауваження через вимову назв населених пунктів або наголоси у словах. Бо народився і виріс на Донбасі.
Як переселенець почав відкривати Волинь для волинян
Знімати відео для соцмереж Артем Приходько почав ще у 2019 році в Харкові. Тоді хотів привернути увагу до екологічних проблем.
"Завдяки соцмережам і моїм відео ми почистили річку Уди від сміття, зробили пристрій для збору відходів, який працює до сьогодні", — говорить чоловік.
За його словами, соціальні мережі допомогли об'єднати людей навколо корисних ініціатив. У своїх роликах після переїзду на Волинь Артем Приходько показує маловідомі природні локації, історичні місця та цікаві об'єкти Луцька та області.
"Багато людей приїхало зі сходу та інших регіонів. Я думав, що мої відео допоможуть їм адаптуватися. А вийшло так, що допоміг місцевим", — каже він.
Серед улюблених місць чоловік називає пішохідну вулицю Лесі Українки у Луцьку.
"Навіть одна людина може змінити все навколо себе"
Ідеї для нових відео у Артема Приходька часто народжуються під час прогулянок містом або пробіжок.
"Я люблю бігати. І коли ти бігаєш, ти дуже багато помічаєш дрібничок, — каже блогер. — Або йдеш по місту пішки і бачиш щось цікаве. Наприклад, якусь мозаїку. Зупинився, почитав про неї і вже маєш історію", — каже чоловік.
Любов до бігу також привела переселенця й до екологічних ініціатив у Луцьку. Під час пробіжок уздовж Сапалаївки звернув увагу на захаращені ділянки та вирішив їх впорядковувати. Восени зробив там алею хризантем.
На думку Артема Приходька, головне завдання його контенту — спонукати людей уважніше дивитися на простір навколо себе та не боятися діяти.
"Довіра формується через правду. Коли ти є тим, ким ти є, тобі починають довіряти", — говорить блогер.
Переселенець додає: навіть одна людина, якщо захоче, може змінити все навколо себе.
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До Дня блогера, який відзначають 14 червня, Суспільне поспілкувалося з Артемом Приходьком.
"Я більше громадський діяч, ніж блогер"
Переселенець зізнається: до визначення "блогер" ставиться скептично.
"Я не вважаю себе блогером. Мені, якщо чесно, не дуже приємно, коли мені кажуть, що я блогер. Я більш такий, як громадський діяч", — каже Артем Приходько.
Свої відео, говорить, знімає без складного монтажу та численних дублів.
"Я не перезнімаю по два дубля. В мене от є емоція — я її дав і все. От як вона є, так і є, — розповідає чоловік. — З помилками, з виправленнями, там, я не знаю, можу сказати якесь не таке слово. Насиплять мені того хейту".
Із Харкова до Луцька через війну
У Луцьку чоловік живе уже три роки. Разом із друзями евакуйовував родини з Харкова та шукав безпечне місце для життя.
"Була дорога на Чернівці і була дорога на Луцьк. У Чернівцях уже все було зайнято, а в Луцьку був будинок знайомого друга", — пригадує він.
Дружина та син переїхали раніше, у 2022 році, а сам Артем Приходько певний час ще залишався у Харкові. Згодом остаточно переїхав оселився у Луцьку через війну.
Хейт за вимову і 800 тисяч переглядів
Одними з перших відео Артема Приходька про Волинь стали ролики про туристичні локації регіону. Разом із популярністю, говорить переселенець, з’явилися й критичні коментарі.
"Найперший хейт був через Клевань. Я туди приїхав знімати "Тунель кохання". Відео набрало 800 тисяч переглядів. І я так зрозумів, що ніхто той тунель не дивився. Всі виправляли, як правильно казати. Бо я сказав Клевень", — каже Артем Приходько.
Чоловік розповідає: що й нині отримує зауваження через вимову назв населених пунктів або наголоси у словах. Бо народився і виріс на Донбасі.
Як переселенець почав відкривати Волинь для волинян
Знімати відео для соцмереж Артем Приходько почав ще у 2019 році в Харкові. Тоді хотів привернути увагу до екологічних проблем.
"Завдяки соцмережам і моїм відео ми почистили річку Уди від сміття, зробили пристрій для збору відходів, який працює до сьогодні", — говорить чоловік.
За його словами, соціальні мережі допомогли об'єднати людей навколо корисних ініціатив. У своїх роликах після переїзду на Волинь Артем Приходько показує маловідомі природні локації, історичні місця та цікаві об'єкти Луцька та області.
"Багато людей приїхало зі сходу та інших регіонів. Я думав, що мої відео допоможуть їм адаптуватися. А вийшло так, що допоміг місцевим", — каже він.
Серед улюблених місць чоловік називає пішохідну вулицю Лесі Українки у Луцьку.
"Навіть одна людина може змінити все навколо себе"
Ідеї для нових відео у Артема Приходька часто народжуються під час прогулянок містом або пробіжок.
"Я люблю бігати. І коли ти бігаєш, ти дуже багато помічаєш дрібничок, — каже блогер. — Або йдеш по місту пішки і бачиш щось цікаве. Наприклад, якусь мозаїку. Зупинився, почитав про неї і вже маєш історію", — каже чоловік.
Любов до бігу також привела переселенця й до екологічних ініціатив у Луцьку. Під час пробіжок уздовж Сапалаївки звернув увагу на захаращені ділянки та вирішив їх впорядковувати. Восени зробив там алею хризантем.
На думку Артема Приходька, головне завдання його контенту — спонукати людей уважніше дивитися на простір навколо себе та не боятися діяти.
"Довіра формується через правду. Коли ти є тим, ким ти є, тобі починають довіряти", — говорить блогер.
Переселенець додає: навіть одна людина, якщо захоче, може змінити все навколо себе.
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Переселенець із Харкова закохався у Волинь і розповідає про неї у соцмережах
Сьогодні, 11:43