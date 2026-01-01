Переселенець із Харкова закохався у Волинь і розповідає про неї у соцмережах

Артем Приходько з сім’єю переїхав з Харкова до Луцька. У соцмережах чоловік розповідає про Волинь, показує маловідомі місця, ділиться історіями про природу та місцеві пам'ятки.



До Дня блогера, який відзначають 14 червня,



"Я більше громадський діяч, ніж блогер"



Переселенець зізнається: до визначення "блогер" ставиться скептично.



"Я не вважаю себе блогером. Мені, якщо чесно, не дуже приємно, коли мені кажуть, що я блогер. Я більш такий, як громадський діяч", — каже Артем Приходько.



Свої відео, говорить, знімає без складного монтажу та численних дублів.



"Я не перезнімаю по два дубля. В мене от є емоція — я її дав і все. От як вона є, так і є, — розповідає чоловік. — З помилками, з виправленнями, там, я не знаю, можу сказати якесь не таке слово. Насиплять мені того хейту".



Із Харкова до Луцька через війну



У Луцьку чоловік живе уже три роки. Разом із друзями евакуйовував родини з Харкова та шукав безпечне місце для життя.



"Була дорога на Чернівці і була дорога на Луцьк. У Чернівцях уже все було зайнято, а в Луцьку був будинок знайомого друга", — пригадує він.



Дружина та син переїхали раніше, у 2022 році, а сам Артем Приходько певний час ще залишався у Харкові. Згодом остаточно переїхав оселився у Луцьку через війну.



Хейт за вимову і 800 тисяч переглядів



Одними з перших відео Артема Приходька про Волинь стали ролики про туристичні локації регіону. Разом із популярністю, говорить переселенець, з’явилися й критичні коментарі.



"Найперший хейт був через Клевань. Я туди приїхав знімати "Тунель кохання". Відео набрало 800 тисяч переглядів. І я так зрозумів, що ніхто той тунель не дивився. Всі виправляли, як правильно казати. Бо я сказав Клевень", — каже Артем Приходько.



Чоловік розповідає: що й нині отримує зауваження через вимову назв населених пунктів або наголоси у словах. Бо народився і виріс на Донбасі.



Як переселенець почав відкривати Волинь для волинян



Знімати відео для соцмереж Артем Приходько почав ще у 2019 році в Харкові. Тоді хотів привернути увагу до екологічних проблем.



"Завдяки соцмережам і моїм відео ми почистили річку Уди від сміття, зробили пристрій для збору відходів, який працює до сьогодні", — говорить чоловік.



За його словами, соціальні мережі допомогли об'єднати людей навколо корисних ініціатив. У своїх роликах після переїзду на Волинь Артем Приходько показує маловідомі природні локації, історичні місця та цікаві об'єкти Луцька та області.



"Багато людей приїхало зі сходу та інших регіонів. Я думав, що мої відео допоможуть їм адаптуватися. А вийшло так, що допоміг місцевим", — каже він.



Серед улюблених місць чоловік називає пішохідну вулицю Лесі Українки у Луцьку.



"Навіть одна людина може змінити все навколо себе"



Ідеї для нових відео у Артема Приходька часто народжуються під час прогулянок містом або пробіжок.



"Я люблю бігати. І коли ти бігаєш, ти дуже багато помічаєш дрібничок, — каже блогер. — Або йдеш по місту пішки і бачиш щось цікаве. Наприклад, якусь мозаїку. Зупинився, почитав про неї і вже маєш історію", — каже чоловік.



Любов до бігу також привела переселенця й до екологічних ініціатив у Луцьку. Під час пробіжок уздовж Сапалаївки звернув увагу на захаращені ділянки та вирішив їх впорядковувати. Восени зробив там алею хризантем.



На думку Артема Приходька, головне завдання його контенту — спонукати людей уважніше дивитися на простір навколо себе та не боятися діяти.



"Довіра формується через правду. Коли ти є тим, ким ти є, тобі починають довіряти", — говорить блогер.



Переселенець додає: навіть одна людина, якщо захоче, може змінити все навколо себе.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після початку повномасштабної війниз сім’єю переїхав з Харкова до Луцька. У соцмережах чоловік розповідає про Волинь, показує маловідомі місця, ділиться історіями про природу та місцеві пам'ятки.До Дня блогера, який відзначають 14 червня, Суспільне поспілкувалося з Артемом Приходьком.Переселенець зізнається: до визначення "блогер" ставиться скептично."Я не вважаю себе блогером. Мені, якщо чесно, не дуже приємно, коли мені кажуть, що я блогер. Я більш такий, як громадський діяч", — каже Артем Приходько.Свої відео, говорить, знімає без складного монтажу та численних дублів."Я не перезнімаю по два дубля. В мене от є емоція — я її дав і все. От як вона є, так і є, — розповідає чоловік. — З помилками, з виправленнями, там, я не знаю, можу сказати якесь не таке слово. Насиплять мені того хейту".У Луцьку чоловік живе уже три роки. Разом із друзями евакуйовував родини з Харкова та шукав безпечне місце для життя."Була дорога на Чернівці і була дорога на Луцьк. У Чернівцях уже все було зайнято, а в Луцьку був будинок знайомого друга", — пригадує він.Дружина та син переїхали раніше, у 2022 році, а сам Артем Приходько певний час ще залишався у Харкові. Згодом остаточно переїхав оселився у Луцьку через війну.Одними з перших відео Артема Приходька про Волинь стали ролики про туристичні локації регіону. Разом із популярністю, говорить переселенець, з’явилися й критичні коментарі."Найперший хейт був через Клевань. Я туди приїхав знімати "Тунель кохання". Відео набрало 800 тисяч переглядів. І я так зрозумів, що ніхто той тунель не дивився. Всі виправляли, як правильно казати. Бо я сказав Клевень", — каже Артем Приходько.Чоловік розповідає: що й нині отримує зауваження через вимову назв населених пунктів або наголоси у словах. Бо народився і виріс на Донбасі.Знімати відео для соцмереж Артем Приходько почав ще у 2019 році в Харкові. Тоді хотів привернути увагу до екологічних проблем."Завдяки соцмережам і моїм відео ми почистили річку Уди від сміття, зробили пристрій для збору відходів, який працює до сьогодні", — говорить чоловік.За його словами, соціальні мережі допомогли об'єднати людей навколо корисних ініціатив. У своїх роликах після переїзду на Волинь Артем Приходько показує маловідомі природні локації, історичні місця та цікаві об'єкти Луцька та області."Багато людей приїхало зі сходу та інших регіонів. Я думав, що мої відео допоможуть їм адаптуватися. А вийшло так, що допоміг місцевим", — каже він.Серед улюблених місць чоловік називає пішохідну вулицю Лесі Українки у Луцьку.Ідеї для нових відео у Артема Приходька часто народжуються під час прогулянок містом або пробіжок."Я люблю бігати. І коли ти бігаєш, ти дуже багато помічаєш дрібничок, — каже блогер. — Або йдеш по місту пішки і бачиш щось цікаве. Наприклад, якусь мозаїку. Зупинився, почитав про неї і вже маєш історію", — каже чоловік.Любов до бігу також привела переселенця й до екологічних ініціатив у Луцьку. Під час пробіжок уздовж Сапалаївки звернув увагу на захаращені ділянки та вирішив їх впорядковувати. Восени зробив там алею хризантем.На думку Артема Приходька, головне завдання його контенту — спонукати людей уважніше дивитися на простір навколо себе та не боятися діяти."Довіра формується через правду. Коли ти є тим, ким ти є, тобі починають довіряти", — говорить блогер.Переселенець додає: навіть одна людина, якщо захоче, може змінити все навколо себе.

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