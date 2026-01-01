Експертиза підтвердила: на Волинь «на щиті» повертається Герой Віктор Корнійчук

На Волинь «На щиті» повертається Захисник Україниіз села Горянівка.Про це повідомили в Олицькій міській раді.До останнього рідні та близькі сподівалися на добру звістку. Віктор Корнійчук вважався зниклим безвісти, однак результати ДНК-експертизи підтвердили його загибель.Старший стрілець відділення охорони взводу охорони батальйону логістики, старший солдат Віктор Анатолійович Корнійчук, 1979 року народження, загинув 29 січня 2025 року під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності України поблизу населеного пункту Янтарне Донецької області.Воїн віддав своє життя за свободу та незалежність держави, мужньо виконуючи військовий обов’язок.В Олицькій міській раді висловили щирі співчуття родині, друзям і побратимам полеглого Захисника.Інформацію про дату та час зустрічі Героя та чин поховання повідомлять додатково.