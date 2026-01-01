На Ковельщині чоловіка засудили за жорстоке поводження з собакою

Віталія Пархомука у жорстокому поводженні з тваринами. За вбивство безпритульного собаки чоловікові призначили два роки тюрми, однак звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном,



Як йдеться у вироку від 11 червня, інцидент стався ввечері 20 березня 2026 року поблизу кладовища у селі Тур Ковельського району. За даними слідства, пʼяний чоловік спіймав безпритульного собаку та накинув йому на шию мотузку. Після цього він відніс тварину до сосни біля кладовища, перекинув мотузку через гілку та повісив на дереві. Від отриманих травм собака загинув.



Під час розгляду справи Віталій Пархомук повністю визнав свою провину, не заперечував обставин справи, розкаявся та просив суворо його не карати. Суд врахував, що чоловік раніше не судимий, позитивно характеризується за місцем проживання, а також сприяв розкриттю злочину.



Суддя Ольга Фазан визнала волинянина винним за ч. 1 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами, що призвело до їх загибелі) та призначила два роки позбавлення волі. Водночас звільнила його від відбування покарання, встановивши один рік іспитового строку. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ратнівський районний суд визнав винним волинянинау жорстокому поводженні з тваринами. За вбивство безпритульного собаки чоловікові призначили два роки тюрми, однак звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном, повідомляє zaxid.net.Як йдеться у вироку від 11 червня, інцидент стався ввечері 20 березня 2026 року поблизу кладовища у селі Тур Ковельського району. За даними слідства, пʼяний чоловік спіймав безпритульного собаку та накинув йому на шию мотузку. Після цього він відніс тварину до сосни біля кладовища, перекинув мотузку через гілку та повісив на дереві. Від отриманих травм собака загинув.Під час розгляду справи Віталій Пархомук повністю визнав свою провину, не заперечував обставин справи, розкаявся та просив суворо його не карати. Суд врахував, що чоловік раніше не судимий, позитивно характеризується за місцем проживання, а також сприяв розкриттю злочину.Суддявизнала волинянина винним за ч. 1 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами, що призвело до їх загибелі) та призначила два роки позбавлення волі. Водночас звільнила його від відбування покарання, встановивши один рік іспитового строку. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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