Нічна російська атака по Лаврі: як відреагували в УПЦ МП





Про це у коментарі Климент.



«Києво-Печерська Лавра — це передусім споконвічне місце молитви, осередок особливої Божої присутності у світі. Монахи Лаври з великими зусиллями розбудовували її, а згодом відроджували майже з небуття після радянських руйнувань. Ніхто так, як вони, не може усвідомити всю драматичність подій, що відбулися. Адже під обстріл потрапила не просто історична споруда, а велика християнська святиня. Водночас рани, яких цієї ночі зазнав Успенський собор, є відображенням глибокої трагедії всього українського народу, який так само зранений війною, що вже давно переступила всі моральні межі», — сказав він.



Митрополит додав: «Віримо, що зруйноване знову буде відбудоване, як уже не раз був відроджений сам Успенський собор, а український народ з Божою допомогою вистоїть і в цих тяжких випробуваннях».



В Церкві також повідомили, що відслужили заупокійну літію за всіма загиблими внаслідок російської масованої атаки по Україні.



Зазначимо, користувачі соцмереж припустили, що російський удар по Успенському собору Києво-Печерської лаври пов’язаний із останніми рішеннями України щодо святині, дехто пригадував конфлікт з «виселенням» УПЦ МП. Відомий український журналіст, історик та публіцист Вахтанг Кіпіані висловив думку, що удар по Лаврі був «не просто так».



«Кілька днів тому РПЦ нарешті змусили покинути Дальні печери. Ну і біля Успенського собору мали ближчим часом встановити пам’ятник гетьману Мазепі. Це помста за наше бажання не бути росіянами», — написав він.



Історик та відеоблогер Владлен Мараєв додав: «Звичайно. Це логіка: “не хочєтє бить узкімі — так вот вам”».



Максим Остапенко, гендиректор Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», у коментарі hromadske наголосив: «Тут може багато різних версій. Що в голові маньяка — дуже важко аналізувати, тому я просто звертаюся до всього світу, щоб люди подивилися і зрозуміли, з ким вони мають справу. Що ці люди нехтують цивільними об'єктами, ігнорують абсолютно все — загальнолюдські, і зараз вони показали, що і християнські цінності».



Він зауважив, що атака відбулася у переддень початку саміту «Великої сімки» (G7), де президент України Володимир Зеленський має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.



«Я думаю, що це більше послання всьому світу, що вони не будуть рахуватися ні з якими втратами, ні з якими обмеженнями. Вести себе так, як вважають за потрібне, своїми варварськими, абсолютно нелюдськими способами», — сказав він.



Остапенко додав, що в Лаврі є «величезна кількість українських святинь, українських об'єктів, які розкривають нашу ідентичність і нашу культуру».



«Тут може бути багато таких історій. Ми зараз встановлюємо в Успенському соборі пам’ятник Константину Астрожскому, який розбив московитів в битві під Оршою. Тому можна думати що завгодно, але аналізувати психологію збоченців — я вважаю, це просто витрачати час. Це послання, і послання абсолютно свідоме. Наступного разу їм може не сподобатися ще якась історія. Можна розглядати велику кількість версій. Ключова — Лавра вийшла з “оплота русского мира”, починає служити Україні і світу як святиня, а не як місце пропаганди ФСБшних цінностей. І я думаю, що це їх теж дуже сильно тригерить», — сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська Православна Церква рішуче засуджує військову агресію росії проти України, наслідком якої стали загибель тисяч людей та руйнування святинь.Про це у коментарі hromadske сказав митрополит Ніжинський і Прилуцький УПЦ МП«Києво-Печерська Лавра — це передусім споконвічне місце молитви, осередок особливої Божої присутності у світі. Монахи Лаври з великими зусиллями розбудовували її, а згодом відроджували майже з небуття після радянських руйнувань. Ніхто так, як вони, не може усвідомити всю драматичність подій, що відбулися. Адже під обстріл потрапила не просто історична споруда, а велика християнська святиня. Водночас рани, яких цієї ночі зазнав Успенський собор, є відображенням глибокої трагедії всього українського народу, який так само зранений війною, що вже давно переступила всі моральні межі», — сказав він.Митрополит додав: «Віримо, що зруйноване знову буде відбудоване, як уже не раз був відроджений сам Успенський собор, а український народ з Божою допомогою вистоїть і в цих тяжких випробуваннях».В Церкві також повідомили, що відслужили заупокійну літію за всіма загиблими внаслідок російської масованої атаки по Україні.Зазначимо, користувачі соцмереж припустили, щопов’язаний із останніми рішеннями України щодо святині, дехто пригадував конфлікт з «виселенням» УПЦ МП. Відомий український журналіст, історик та публіциствисловив думку, що удар по Лаврі був «не просто так».«Кілька днів тому РПЦ нарешті змусили покинути Дальні печери. Ну і біля Успенського собору мали ближчим часом встановити пам’ятник гетьману Мазепі. Це помста за наше бажання не бути росіянами», — написав він.Історик та відеоблогердодав: «Звичайно. Це логіка: “не хочєтє бить узкімі — так вот вам”»., гендиректор Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», у коментарі hromadske наголосив: «Тут може багато різних версій. Що в голові маньяка — дуже важко аналізувати, тому я просто звертаюся до всього світу, щоб люди подивилися і зрозуміли, з ким вони мають справу. Що ці люди нехтують цивільними об'єктами, ігнорують абсолютно все — загальнолюдські, і зараз вони показали, що і християнські цінності».Він зауважив, що атака відбулася у переддень початку саміту «Великої сімки» (G7), де президент Українимає зустрітися з президентом США«Я думаю, що це більше послання всьому світу, що вони не будуть рахуватися ні з якими втратами, ні з якими обмеженнями. Вести себе так, як вважають за потрібне, своїми варварськими, абсолютно нелюдськими способами», — сказав він.Остапенко додав, що в Лаврі є «величезна кількість українських святинь, українських об'єктів, які розкривають нашу ідентичність і нашу культуру».«Тут може бути багато таких історій. Ми зараз встановлюємо в Успенському соборі пам’ятник Константину Астрожскому, який розбив московитів в битві під Оршою. Тому можна думати що завгодно, але аналізувати психологію збоченців — я вважаю, це просто витрачати час. Це послання, і послання абсолютно свідоме. Наступного разу їм може не сподобатися ще якась історія. Можна розглядати велику кількість версій. Ключова — Лавра вийшла з “оплота русского мира”, починає служити Україні і світу як святиня, а не як місце пропаганди ФСБшних цінностей. І я думаю, що це їх теж дуже сильно тригерить», — сказав він.

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