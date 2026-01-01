Нічна російська атака по Лаврі: як відреагували в УПЦ МП
Сьогодні, 13:35
Українська Православна Церква рішуче засуджує військову агресію росії проти України, наслідком якої стали загибель тисяч людей та руйнування святинь.
Про це у коментарі hromadske сказав митрополит Ніжинський і Прилуцький УПЦ МП Климент.
«Києво-Печерська Лавра — це передусім споконвічне місце молитви, осередок особливої Божої присутності у світі. Монахи Лаври з великими зусиллями розбудовували її, а згодом відроджували майже з небуття після радянських руйнувань. Ніхто так, як вони, не може усвідомити всю драматичність подій, що відбулися. Адже під обстріл потрапила не просто історична споруда, а велика християнська святиня. Водночас рани, яких цієї ночі зазнав Успенський собор, є відображенням глибокої трагедії всього українського народу, який так само зранений війною, що вже давно переступила всі моральні межі», — сказав він.
Митрополит додав: «Віримо, що зруйноване знову буде відбудоване, як уже не раз був відроджений сам Успенський собор, а український народ з Божою допомогою вистоїть і в цих тяжких випробуваннях».
В Церкві також повідомили, що відслужили заупокійну літію за всіма загиблими внаслідок російської масованої атаки по Україні.
Зазначимо, користувачі соцмереж припустили, що російський удар по Успенському собору Києво-Печерської лаври пов’язаний із останніми рішеннями України щодо святині, дехто пригадував конфлікт з «виселенням» УПЦ МП. Відомий український журналіст, історик та публіцист Вахтанг Кіпіані висловив думку, що удар по Лаврі був «не просто так».
«Кілька днів тому РПЦ нарешті змусили покинути Дальні печери. Ну і біля Успенського собору мали ближчим часом встановити пам’ятник гетьману Мазепі. Це помста за наше бажання не бути росіянами», — написав він.
Історик та відеоблогер Владлен Мараєв додав: «Звичайно. Це логіка: “не хочєтє бить узкімі — так вот вам”».
Максим Остапенко, гендиректор Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», у коментарі hromadske наголосив: «Тут може багато різних версій. Що в голові маньяка — дуже важко аналізувати, тому я просто звертаюся до всього світу, щоб люди подивилися і зрозуміли, з ким вони мають справу. Що ці люди нехтують цивільними об'єктами, ігнорують абсолютно все — загальнолюдські, і зараз вони показали, що і християнські цінності».
Він зауважив, що атака відбулася у переддень початку саміту «Великої сімки» (G7), де президент України Володимир Зеленський має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.
«Я думаю, що це більше послання всьому світу, що вони не будуть рахуватися ні з якими втратами, ні з якими обмеженнями. Вести себе так, як вважають за потрібне, своїми варварськими, абсолютно нелюдськими способами», — сказав він.
Остапенко додав, що в Лаврі є «величезна кількість українських святинь, українських об'єктів, які розкривають нашу ідентичність і нашу культуру».
«Тут може бути багато таких історій. Ми зараз встановлюємо в Успенському соборі пам’ятник Константину Астрожскому, який розбив московитів в битві під Оршою. Тому можна думати що завгодно, але аналізувати психологію збоченців — я вважаю, це просто витрачати час. Це послання, і послання абсолютно свідоме. Наступного разу їм може не сподобатися ще якась історія. Можна розглядати велику кількість версій. Ключова — Лавра вийшла з “оплота русского мира”, починає служити Україні і світу як святиня, а не як місце пропаганди ФСБшних цінностей. І я думаю, що це їх теж дуже сильно тригерить», — сказав він.
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Про це у коментарі hromadske сказав митрополит Ніжинський і Прилуцький УПЦ МП Климент.
«Києво-Печерська Лавра — це передусім споконвічне місце молитви, осередок особливої Божої присутності у світі. Монахи Лаври з великими зусиллями розбудовували її, а згодом відроджували майже з небуття після радянських руйнувань. Ніхто так, як вони, не може усвідомити всю драматичність подій, що відбулися. Адже під обстріл потрапила не просто історична споруда, а велика християнська святиня. Водночас рани, яких цієї ночі зазнав Успенський собор, є відображенням глибокої трагедії всього українського народу, який так само зранений війною, що вже давно переступила всі моральні межі», — сказав він.
Митрополит додав: «Віримо, що зруйноване знову буде відбудоване, як уже не раз був відроджений сам Успенський собор, а український народ з Божою допомогою вистоїть і в цих тяжких випробуваннях».
В Церкві також повідомили, що відслужили заупокійну літію за всіма загиблими внаслідок російської масованої атаки по Україні.
Зазначимо, користувачі соцмереж припустили, що російський удар по Успенському собору Києво-Печерської лаври пов’язаний із останніми рішеннями України щодо святині, дехто пригадував конфлікт з «виселенням» УПЦ МП. Відомий український журналіст, історик та публіцист Вахтанг Кіпіані висловив думку, що удар по Лаврі був «не просто так».
«Кілька днів тому РПЦ нарешті змусили покинути Дальні печери. Ну і біля Успенського собору мали ближчим часом встановити пам’ятник гетьману Мазепі. Це помста за наше бажання не бути росіянами», — написав він.
Історик та відеоблогер Владлен Мараєв додав: «Звичайно. Це логіка: “не хочєтє бить узкімі — так вот вам”».
Максим Остапенко, гендиректор Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», у коментарі hromadske наголосив: «Тут може багато різних версій. Що в голові маньяка — дуже важко аналізувати, тому я просто звертаюся до всього світу, щоб люди подивилися і зрозуміли, з ким вони мають справу. Що ці люди нехтують цивільними об'єктами, ігнорують абсолютно все — загальнолюдські, і зараз вони показали, що і християнські цінності».
Він зауважив, що атака відбулася у переддень початку саміту «Великої сімки» (G7), де президент України Володимир Зеленський має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.
«Я думаю, що це більше послання всьому світу, що вони не будуть рахуватися ні з якими втратами, ні з якими обмеженнями. Вести себе так, як вважають за потрібне, своїми варварськими, абсолютно нелюдськими способами», — сказав він.
Остапенко додав, що в Лаврі є «величезна кількість українських святинь, українських об'єктів, які розкривають нашу ідентичність і нашу культуру».
«Тут може бути багато таких історій. Ми зараз встановлюємо в Успенському соборі пам’ятник Константину Астрожскому, який розбив московитів в битві під Оршою. Тому можна думати що завгодно, але аналізувати психологію збоченців — я вважаю, це просто витрачати час. Це послання, і послання абсолютно свідоме. Наступного разу їм може не сподобатися ще якась історія. Можна розглядати велику кількість версій. Ключова — Лавра вийшла з “оплота русского мира”, починає служити Україні і світу як святиня, а не як місце пропаганди ФСБшних цінностей. І я думаю, що це їх теж дуже сильно тригерить», — сказав він.
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