До західних регіонів: Росія використовує Білорусь для проходження дронів вглиб України, – Демченко





Про це в телеетері заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає кореспондент



"Цієї ночі тактика ворога залишалася незмінною: дрони заходять із території Росії, після чого рухаються вздовж українсько-білоруського кордону. Частина безпілотників перетинає повітряний простір Білорусі та використовує його для подальшого заходу вглиб України, зокрема через Київську та Житомирську області з подальшим рухом у напрямку західних регіонів", - зазначив Демченко.



Він зазначив, що сьогодні також фіксувалася значна кількість дронів у межах Чернігівської та Київської областей. Водночас їхній основний рух був спрямований не на захід, а переважно в бік Києва.



За минулу добу, до прикладу, наші вогневі групи загалом знищили понад 45 ударних дронів, зазначив Демченко.



Водночас, за його словами, наразі не спостерігається нарощування російських або білоруських сил безпосередньо поблизу українського кордону, а ознак формування ударного угруповання немає.



Речник також повідомив, що українські підрозділи щодоби знищують десятки ударних дронів, які атакують територію України.



Як повідомлялося, цієї ночі росіяни випустили по Україні 70 ракет і 611 дронів, зокрема по Києву - понад 60 ракет.



Сили протиповітряної оборони знешкодили 50 ракет і 582 безпілотники, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 14 червня. Основним напрямком удару став Київ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! РФ продовжує використовувати повітряний простір Білорусі для атак ударними дронами по території України.Про це в телеетері заявив речник Державної прикордонної служби, передає кореспондент Укрінформу "Цієї ночі тактика ворога залишалася незмінною: дрони заходять із території Росії, після чого рухаються вздовж українсько-білоруського кордону. Частина безпілотників перетинає повітряний простір Білорусі та використовує його для подальшого заходу вглиб України, зокрема через Київську та Житомирську області з подальшим рухом у напрямку західних регіонів", - зазначив Демченко.Він зазначив, що сьогодні також фіксувалася значна кількість дронів у межах Чернігівської та Київської областей. Водночас їхній основний рух був спрямований не на захід, а переважно в бік Києва.За минулу добу, до прикладу, наші вогневі групи загалом знищили понад 45 ударних дронів, зазначив Демченко.Водночас, за його словами, наразі не спостерігається нарощування російських або білоруських сил безпосередньо поблизу українського кордону, а ознак формування ударного угруповання немає.Речник також повідомив, що українські підрозділи щодоби знищують десятки ударних дронів, які атакують територію України.Як повідомлялося, цієї ночі росіяни випустили по Україні 70 ракет і 611 дронів, зокрема по Києву - понад 60 ракет.Сили протиповітряної оборони знешкодили 50 ракет і 582 безпілотники, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 14 червня. Основним напрямком удару став Київ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію