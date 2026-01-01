Навіщо їхати до Польщі: на Волині в сезон збору полуниці платять до 2000 грн за пів дня
Сьогодні, 14:04
На Волині триває сезон збору полуниці. Зокрема, активні роботи ведуть у межах Торчинської громади, де фермери вже кілька тижнів поспіль збирають урожай просто з полів.
Місцеві мешканці діляться досвідом сезонної роботи та кажуть, що заробітки можуть бути цілком конкурентними із закордонними.
«Їздила на збір полуниці в Хорохорин і що хочу сказати? Люди, навіщо вам та Польща? Навіщо ви їдете за кордон, якщо і тут можна те саме заробити. Ми поїхали о 5-ій ранку і до 12-ої дня мали по 2000 грн. Це дуже нормальні гроші і ти собі приїхала додому до своєї хати, помилася в своєму душі і лягла в своє ліжко спати. За кордоном це і дорога, і харчування, хоча в кожного своя думка. Велкам ту Хорохорин», — ділиться у соцмережах волинянка Юлія.
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Журналісти ВолиньPost поспілкувались із місцевим фермером Олександром, який розповів, що погода другий рік поспіль впливає на врожайність.
«Морози не дають зібрати повноцінний урожай по тонажу. Вимерзає перший цвіт полуниці, а саме він дає найбільшу та найкрасивішу ягоду. Є й інші складові. Людей возимо з ближніх районів, організовуємо доїзд своїм або найманим транспортом. Цьогоріч ціни на збір стартували від 10 грн/кг, нині — 13–15 грн. Збираємо майже щодня з 6 ранку до обіду. Сезон триває близько 4–5 тижнів. Якщо плідно працювати, можна заробляти 1500–2000 грн за день», — зазначив фермер.
Сезон збору полуниці на Волині традиційно триває недовго, але, як кажуть місцеві, дає можливість швидкого сезонного заробітку без виїзду за кордон.
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Місцеві мешканці діляться досвідом сезонної роботи та кажуть, що заробітки можуть бути цілком конкурентними із закордонними.
«Їздила на збір полуниці в Хорохорин і що хочу сказати? Люди, навіщо вам та Польща? Навіщо ви їдете за кордон, якщо і тут можна те саме заробити. Ми поїхали о 5-ій ранку і до 12-ої дня мали по 2000 грн. Це дуже нормальні гроші і ти собі приїхала додому до своєї хати, помилася в своєму душі і лягла в своє ліжко спати. За кордоном це і дорога, і харчування, хоча в кожного своя думка. Велкам ту Хорохорин», — ділиться у соцмережах волинянка Юлія.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Скільки на Волині коштує перша у цьому році чорниця: огляд цін
Журналісти ВолиньPost поспілкувались із місцевим фермером Олександром, який розповів, що погода другий рік поспіль впливає на врожайність.
«Морози не дають зібрати повноцінний урожай по тонажу. Вимерзає перший цвіт полуниці, а саме він дає найбільшу та найкрасивішу ягоду. Є й інші складові. Людей возимо з ближніх районів, організовуємо доїзд своїм або найманим транспортом. Цьогоріч ціни на збір стартували від 10 грн/кг, нині — 13–15 грн. Збираємо майже щодня з 6 ранку до обіду. Сезон триває близько 4–5 тижнів. Якщо плідно працювати, можна заробляти 1500–2000 грн за день», — зазначив фермер.
Сезон збору полуниці на Волині традиційно триває недовго, але, як кажуть місцеві, дає можливість швидкого сезонного заробітку без виїзду за кордон.
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