Навіщо їхати до Польщі: на Волині в сезон збору полуниці платять до 2000 грн за пів дня

На Волині триває сезон збору полуниці. Зокрема, активні роботи ведуть у межах Торчинської громади, де фермери вже кілька тижнів поспіль збирають урожай просто з полів.Місцеві мешканці діляться досвідом сезонної роботи та кажуть, що заробітки можуть бути цілком конкурентними із закордонними.«Їздила на збір полуниці в Хорохорин і що хочу сказати? Люди, навіщо вам та Польща? Навіщо ви їдете за кордон, якщо і тут можна те саме заробити.і ти собі приїхала додому до своєї хати, помилася в своєму душі і лягла в своє ліжко спати. За кордоном це і дорога, і харчування, хоча в кожного своя думка. Велкам ту Хорохорин», — ділиться у соцмережах волинянкаЖурналістипоспілкувались із місцевим фермером, який розповів, що погода другий рік поспіль впливає на врожайність.«Морози не дають зібрати повноцінний урожай по тонажу. Вимерзає перший цвіт полуниці, а саме він дає найбільшу та найкрасивішу ягоду. Є й інші складові. Людей возимо з ближніх районів, організовуємо доїзд своїм або найманим транспортом. Цьогоріч ціни на збір стартували від 10 грн/кг, нині — 13–15 грн. Збираємо майже щодня з 6 ранку до обіду. Сезон триває близько 4–5 тижнів. Якщо плідно працювати, можна заробляти 1500–2000 грн за день», — зазначив фермер.Сезон збору полуниці на Волині традиційно триває недовго, але, як кажуть місцеві, дає можливість швидкого сезонного заробітку без виїзду за кордон.