Трагічна звістка: ексгравець «Волині» В’ячеслав Шарпар помер у Греції у день свого народження. ДЕТАЛІ

В'ячеслав Шарпар. Про це повідомила його мама Валентина. Колишньому півзахиснику було 39 років. У нього залишилося четверо дітей.



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"Сьогодні мені дуже непросто писати ці слова. 2 червня трагічно пішов із життя наш дорогий і благословенний син В’ячеслав.



Він прийшов у наше життя як велика радість і став для нас справжнім даром Божим. Ми мали щастя бачити, як він росте, дорослішає, мріє, наполегливо йде до своєї мети і здійснює її, ставши відомим футболістом. Ми раділи його успіхам, його силі, його таланту.



Він залишив після себе найдорожчий спадок – чотирьох прекрасних дітей, наших онуків. І навіть сьогодні, коли біль здається нестерпним, ми дякуємо Богові за кожен день, який був подарований нам разом із ним. Зараз тіло В’ячеслава перебуває в Греції. Попереду складний шлях повернення його додому, в Україну, щоб ми могли провести його в останню путь за нашими християнськими традиціями.



Я прошу кожного, хто читає цей допис, перш за все помолитися за упокій душі раба Божого В’ячеслава. Для нас зараз це неоціненно. І якщо у вас є можливість підтримати нашу родину фінансово, ми будемо щиро вдячні за будь-яку допомогу. Попереду великі витрати на повернення тіла та поховання.



Дякуємо кожному, хто молиться разом із нами, хто розділяє наш біль і допомагає пройти цей надзвичайно важкий шлях", – йдеться у повідомленні Валентини.



В'ячеслав найбільше запам'ятався за виступами у складі Ворскли, Волині та Металіста. Зокрема, у складі полтавського клубу Шарпар забив гол у ворота лондонського Арсенала у Лізі Європи 2018/19. З харків'янами також засвітився в ЛЄ.



Крім згаданих клубів, Шарпар грав за Говерлу, київський Арсенал, Атирау та низку інших клубів. В'ячеслав ставав чемпіоном та володарем Кубка Молдови у складі Шерифа, вигравав першість Латвії з ФК Рига. Також у його доробку є 2 матчі за молодіжну збірну України U-21. Хавбек завершив кар'єру, граючи за Волинь у 2021 році.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Помер відомий український футболіст. Про це повідомила його мама. Колишньому півзахиснику було 39 років. У нього залишилося четверо дітей.Про це пише football24.ua "Сьогодні мені дуже непросто писати ці слова. 2 червня трагічно пішов із життя наш дорогий і благословенний син В’ячеслав.Він прийшов у наше життя як велика радість і став для нас справжнім даром Божим. Ми мали щастя бачити, як він росте, дорослішає, мріє, наполегливо йде до своєї мети і здійснює її, ставши відомим футболістом. Ми раділи його успіхам, його силі, його таланту.Він залишив після себе найдорожчий спадок – чотирьох прекрасних дітей, наших онуків. І навіть сьогодні, коли біль здається нестерпним, ми дякуємо Богові за кожен день, який був подарований нам разом із ним. Зараз тіло В’ячеслава перебуває в Греції. Попереду складний шлях повернення його додому, в Україну, щоб ми могли провести його в останню путь за нашими християнськими традиціями.Я прошу кожного, хто читає цей допис, перш за все помолитися за упокій душі раба Божого В’ячеслава. Для нас зараз це неоціненно. І якщо у вас є можливість підтримати нашу родину фінансово, ми будемо щиро вдячні за будь-яку допомогу. Попереду великі витрати на повернення тіла та поховання.Дякуємо кожному, хто молиться разом із нами, хто розділяє наш біль і допомагає пройти цей надзвичайно важкий шлях", – йдеться у повідомленні Валентини.В'ячеслав найбільше запам'ятався за виступами у складі Ворскли, Волині та Металіста. Зокрема, у складі полтавського клубу Шарпар забив гол у ворота лондонського Арсенала у Лізі Європи 2018/19. З харків'янами також засвітився в ЛЄ.

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