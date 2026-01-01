Що відомо про будинок на Озерецькій у Луцьку, у який поцілила ракетою Росія
Сьогодні, 15:05
Демонтаж другого під’їзду будинку на вул. Озерецькій, що постраждав від атаки росіян в червні 2025 року у Луцьку, поки не розпочинають.
Проєкт ще проходить експертизу, а рішення про фінансування має ухвалити міська рада, розповів у коментарі misto.media начальник управління капітального будівництва Луцької міської ради Василь Ліщук.
Після завершення експертизи стане відома орієнтовна вартість робіт, повідомляє посадовець. А остаточна — після проведення тендеру.
«Чи проведуть роботи до кінця року — сказати не можу. Це залежить від рішень міської ради. Як ухвалять, так і будемо працювати», — пояснив посадовець.
Нагадаємо, розбирати дев’ятиповерхівку розпочали 6 жовтня 2025 року. На це з бюджету громади виділили 9,595 млн грн.
Ворожа атака сталася 6 червня 2025 року. Найбільше постраждав 9-поверховий будинок на вул. Озерецькій, 12. Тоді загинуло двоє людей. Травмувалися — 30. Будинок визнали непридатним для життя у липні 2025 року.
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Проєкт ще проходить експертизу, а рішення про фінансування має ухвалити міська рада, розповів у коментарі misto.media начальник управління капітального будівництва Луцької міської ради Василь Ліщук.
Після завершення експертизи стане відома орієнтовна вартість робіт, повідомляє посадовець. А остаточна — після проведення тендеру.
«Чи проведуть роботи до кінця року — сказати не можу. Це залежить від рішень міської ради. Як ухвалять, так і будемо працювати», — пояснив посадовець.
Нагадаємо, розбирати дев’ятиповерхівку розпочали 6 жовтня 2025 року. На це з бюджету громади виділили 9,595 млн грн.
Ворожа атака сталася 6 червня 2025 року. Найбільше постраждав 9-поверховий будинок на вул. Озерецькій, 12. Тоді загинуло двоє людей. Травмувалися — 30. Будинок визнали непридатним для життя у липні 2025 року.
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