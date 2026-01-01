Майже чотири роки воїн з Волині вважався зниклим безвісти: офіційно підтвердили загибель Вячеслава Пашкова

Сумна звістка надійшла у Володимирську громаду. ДНК-експертиза підтвердила загибель на війні сержантаПро це повідомив міський голова"Коли ворог здійснив повномасштабне вторгнення в Україну, Вячеслав Костянтинович добровільно з перших днів став на захист Батьківщини. Ніс службу поблизу Донецького аеропорту. Воїн загинув 19 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання. Майже чотири довгі роки Вячеслав Пашков вважався зниклим безвісти. Йому назавжди 45…", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про дату і час поховання Героя повідомлять згодом.