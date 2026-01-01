Майже чотири роки воїн з Волині вважався зниклим безвісти: офіційно підтвердили загибель Вячеслава Пашкова

Майже чотири роки воїн з Волині вважався зниклим безвісти: офіційно підтвердили загибель Вячеслава Пашкова
Сумна звістка надійшла у Володимирську громаду. ДНК-експертиза підтвердила загибель на війні сержанта Вячеслава Пашкова.

Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка.

"Коли ворог здійснив повномасштабне вторгнення в Україну, Вячеслав Костянтинович добровільно з перших днів став на захист Батьківщини. Ніс службу поблизу Донецького аеропорту. Воїн загинув 19 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання. Майже чотири довгі роки Вячеслав Пашков вважався зниклим безвісти. Йому назавжди 45…", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату і час поховання Героя повідомлять згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Герой, Волинь, загиблий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні з росіянами загинули троє воїнів з Луцької громади
Сьогодні, 16:20
Водії мотоциклів та скутерів: половина травмованих в аваріях на Волині – діти та підлітки
Сьогодні, 16:09
Майже чотири роки воїн з Волині вважався зниклим безвісти: офіційно підтвердили загибель Вячеслава Пашкова
Сьогодні, 15:42
Що відомо про будинок на Озерецькій у Луцьку, у який поцілила ракетою Росія
Сьогодні, 15:05
До західних регіонів: Росія використовує Білорусь для проходження дронів вглиб України, – Демченко
Сьогодні, 14:37
Медіа
відео
1/8