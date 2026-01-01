На війні з росіянами загинули троє воїнів з Луцької громади

Додому “на щиті” повернуться троє жителів Луцької громадитаПро це повідомили у Луцькій міській раді."Іщук Олександр Валерійович (27.10.1984 року народження) загинув 14 травня 2026 року під час ведення бойових дій з оборони с. Кардаші Синельниківського району Дніпропетровської області.Снопко Руслан Володимирович (20.02.1975 року народження) загинув 6 червня 2026 року під час артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Юрківка Донецької області.Лавренчук Дмитро Миколайович (02.03.1992 року народження) загинув 13 червня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новогригорівка Павлоградського району Дніпропетровської області.Щиро співчуваємо родинам військовослужбовців. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.