На війні з росіянами загинули троє воїнів з Луцької громади
Сьогодні, 16:20
Додому “на щиті” повернуться троє жителів Луцької громади Іщук Олександр Валерійович, Снопко Руслан Володимирович та Лавренчук Дмитро Миколайович.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
"Іщук Олександр Валерійович (27.10.1984 року народження) загинув 14 травня 2026 року під час ведення бойових дій з оборони с. Кардаші Синельниківського району Дніпропетровської області.
Снопко Руслан Володимирович (20.02.1975 року народження) загинув 6 червня 2026 року під час артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Юрківка Донецької області.
Лавренчук Дмитро Миколайович (02.03.1992 року народження) загинув 13 червня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новогригорівка Павлоградського району Дніпропетровської області.
Щиро співчуваємо родинам військовослужбовців. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
"Іщук Олександр Валерійович (27.10.1984 року народження) загинув 14 травня 2026 року під час ведення бойових дій з оборони с. Кардаші Синельниківського району Дніпропетровської області.
Снопко Руслан Володимирович (20.02.1975 року народження) загинув 6 червня 2026 року під час артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Юрківка Донецької області.
Лавренчук Дмитро Миколайович (02.03.1992 року народження) загинув 13 червня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новогригорівка Павлоградського району Дніпропетровської області.
Щиро співчуваємо родинам військовослужбовців. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На війні з росіянами загинули троє воїнів з Луцької громади
Сьогодні, 16:20
Водії мотоциклів та скутерів: половина травмованих в аваріях на Волині – діти та підлітки
Сьогодні, 16:09
Майже чотири роки воїн з Волині вважався зниклим безвісти: офіційно підтвердили загибель Вячеслава Пашкова
Сьогодні, 15:42
До західних регіонів: Росія використовує Білорусь для проходження дронів вглиб України, – Демченко
Сьогодні, 14:37