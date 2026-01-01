Дощі та грози: синоптики розповіли, що очікує волинян цього тижня





З 19 червня очікується підвищення температури повітря до 23-28° тепла, розповіла Світлана Дриганюк.



До кінця доби 15 червня в регіоні передбачається хмарна погода з проясненнями, короткочасний дощ, місцями грози. Вітер західний, 7-12 м/с. Денна температура від 15° до 20° тепла.



У вівторок, 16 червня, буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень пройде короткочасний дощ, місцями по області гроза. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура в Луцьку вночі — 9-11°, вдень — 18-20°, по області вночі 7-12°, вдень 16-21°.



У середу, 17 червня, передбачається хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі — 6-11° тепла, вдень — 17-22° тепла.



У четвер, 18 червня, буде мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі — 7-12° тепла, вдень — 19-24° тепла.



У п'ятницю, 19 червня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі — 10-15° тепла, вдень — 21-26° тепла.



У суботу, 20 червня, на Волині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі — 10-15° тепла, вдень — 24-29° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У першій половині тижня на Волині збережеться нестійка прохолодна погода. В окремі дні пройдуть невеликі короткочасні дощі, місцями можливі грози. Температура повітря вночі становитиме 7-12°, вдень — 19-24° тепла.З 19 червня очікується підвищення температури повітря до 23-28° тепла, розповіла Суспільному чергова синоптикиня обласного центру з гідрометеорологіїДо кінця доби 15 червня в регіоні передбачається хмарна погода з проясненнями, короткочасний дощ, місцями грози. Вітер західний, 7-12 м/с. Денна температура від 15° до 20° тепла.У вівторок, 16 червня, буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень пройде короткочасний дощ, місцями по області гроза. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура в Луцьку вночі — 9-11°, вдень — 18-20°, по області вночі 7-12°, вдень 16-21°.У середу, 17 червня, передбачається хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі — 6-11° тепла, вдень — 17-22° тепла.У четвер, 18 червня, буде мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі — 7-12° тепла, вдень — 19-24° тепла.У п'ятницю, 19 червня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі — 10-15° тепла, вдень — 21-26° тепла.У суботу, 20 червня, на Волині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі — 10-15° тепла, вдень — 24-29° тепла.

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