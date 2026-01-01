Зеленський пропонував зустріч путіну на G7: що відомо





Про це



Як розповів співрозмовник, пропозицію надіслали до Кремля різними каналами: через посередників, дипломатів, розвідки.



Пропозиція передбачала переговори між українським президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором володимиром путіним у присутності лідерів G7, зокрема президента США Дональда Трампа.



Але чіткої відповіді від РФ не прозвучало, зауважило джерело. Натомість помічник російського диктатора Федір Ушаков запропонував "приїхати до Москви".



Потім, був обстріл, що на Банковій також вважають певною мірою "відповіддю" на пропозицію зустрітися, додав співрозмовник РБК-Україна.



Зеленський пропонує путіну зустріч



Нагадаємо, нещодавно Зеленський написав відкритого листа путіну, в якому запропонував зустрітися віч-на-віч, щоб дати старт завершенню війни. Зокрема, припустив, що переговори могли б відбутися у Швейцарії, Туреччині чи країнах Арабського світу.



А сьогодні президент розповів, що пропонував путіну зустрітися на полях саміту G7 у Франції, який пройде вже цього тижня.



Крім того, вчора Зеленський зателефонував Трампу. Лідери держав домовилися зустрітися на саміті G7.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна певний час тому передала Росії пропозицію зустрічі очільників держав на саміті G7, щоб обговорили шлях до миру.Про це РБК-Україна стало відомо від інформованого джерела у владі.Як розповів співрозмовник, пропозицію надіслали до Кремля різними каналами: через посередників, дипломатів, розвідки.Пропозиція передбачала переговори між українським президентомта російським диктатором володимиром путіним у присутності лідерів G7, зокрема президента СШААле чіткої відповіді від РФ не прозвучало, зауважило джерело. Натомість помічник російського диктаторазапропонував "приїхати до Москви".Потім, був обстріл, що на Банковій також вважають певною мірою "відповіддю" на пропозицію зустрітися, додав співрозмовник РБК-Україна.Нагадаємо, нещодавно Зеленський написав відкритого листа путіну, в якому запропонував зустрітися віч-на-віч, щоб дати старт завершенню війни. Зокрема, припустив, що переговори могли б відбутися у Швейцарії, Туреччині чи країнах Арабського світу.А сьогодні президент розповів, що пропонував путіну зустрітися на полях саміту G7 у Франції, який пройде вже цього тижня.Крім того, вчора Зеленський зателефонував Трампу. Лідери держав домовилися зустрітися на саміті G7.

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