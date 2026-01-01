На Волині нарікають на величезні черги на КТ, але лікарні звітують про «двох пацієнтів»





Про це йшлося під час робочого візиту міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, передає



Зокрема, посадовець зазначив, що одна справа – поставити все необхідне обладнання, а інша – ефективно його використовувати. За його словами, у медіа та соціальних мережах регулярно з’являються повідомлення про черги на обстеження, які можуть сягати шести-дев’яти місяців. Кожне таке звернення, запевнив він, у міністерстві намагаються ретельно аналізувати



«Ми весь час зустрічаємо в медіа та соцмережах повідомлення про те, що черги на ваше обладнання становлять шість місяців, дев’ять місяців і тому подібне. Кожне таке звернення ми намагаємося ретельно розібрати. Зараз ми вже просто показуємо вам це. Ось кількість апаратів, які зареєстровані в нас в електронній системі охорони здоров’я. Оця кількість, яка тут є, вказує, що у вас не те, що на тиждень не має бути черг, а навіть на день їх не повинно бути. Йдеться про дослідження на комп'ютерних томографах.



Комп'ютерна томографія з врахуванням тієї кількості лаборантів та рентгенологів, яка є в електронній системі, повинні робити як мінімум, на мою думку, 20 КТ, а з урахуванням особливостей сільського населення 10-15 КТ на день точно можна робити. Адже в більшості це не пацієнти з онкологією, які потребують декілька корекцій. В мене питання: чому це не відбувається? В мене тільки можуть бути здогадки. Будь ласка, наведіть лад», – каже Віктор Ляшко.



Окремі керівники закладів зауважували: буває, що обладнання виходить з ладу і його треба ремонтувати. Проте, зі слів міністра, навіть це не може створити таку ситуацію, яку ілюструє статистика.



Згодом у коментарі журналістам сайту «Конкурент» Віктор Ляшко зауважив, що зараз керівники закладів мають навести лад у цій сфері, якщо ж цього не буде – вживатимуть заходів.



«Коли ми отримуємо звернення від людей, особливо якщо вони масові, аналізуємо їх, аби зрозуміти – чи це програмна помилка, чи це проблема на рівні менеджменту закладу. Я сьогодні показував, що програмної помилки немає, а є локальна. Ми не ставимо собі за мету когось покарати, а хочемо, щоб все працювало так, як треба. Якщо щось не працює, треба сідати та з'ясовувати ці моменти. Якщо ситуація не буде покращуватися, і ми надалі отримуватимемо звернення від громадян, будемо вживати адміністративних заходів», – пояснює посадовець.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У лікарнях Волині скаржаться на ефективність використання обладнання для комп'ютерної томографії. Мовляв, черги є на пів року вперед, а то й більше, але, згідно зі статистикою МОЗ, насправді навантаження на техніку не таке, як його малюють.Про це йшлося під час робочого візиту міністра охорони здоров'я, передає "Конкурент" Зокрема, посадовець зазначив, що одна справа – поставити все необхідне обладнання, а інша – ефективно його використовувати. За його словами, у медіа та соціальних мережах регулярно з’являються повідомлення про черги на обстеження, які можуть сягати шести-дев’яти місяців. Кожне таке звернення, запевнив він, у міністерстві намагаються ретельно аналізувати«Ми весь час зустрічаємо в медіа та соцмережах повідомлення про те, що черги на ваше обладнання становлять шість місяців, дев’ять місяців і тому подібне. Кожне таке звернення ми намагаємося ретельно розібрати. Зараз ми вже просто показуємо вам це. Ось кількість апаратів, які зареєстровані в нас в електронній системі охорони здоров’я. Оця кількість, яка тут є, вказує, що у вас не те, що на тиждень не має бути черг, а навіть на день їх не повинно бути. Йдеться про дослідження на комп'ютерних томографах.Комп'ютерна томографія з врахуванням тієї кількості лаборантів та рентгенологів, яка є в електронній системі, повинні робити як мінімум, на мою думку, 20 КТ, а з урахуванням особливостей сільського населення 10-15 КТ на день точно можна робити. Адже в більшості це не пацієнти з онкологією, які потребують декілька корекцій. В мене питання: чому це не відбувається? В мене тільки можуть бути здогадки. Будь ласка, наведіть лад», – каже Віктор Ляшко.Окремі керівники закладів зауважували: буває, що обладнання виходить з ладу і його треба ремонтувати. Проте, зі слів міністра, навіть це не може створити таку ситуацію, яку ілюструє статистика.Згодом у коментарі журналістам сайту «Конкурент» Віктор Ляшко зауважив, що зараз керівники закладів мають навести лад у цій сфері, якщо ж цього не буде – вживатимуть заходів.«Коли ми отримуємо звернення від людей, особливо якщо вони масові, аналізуємо їх, аби зрозуміти – чи це програмна помилка, чи це проблема на рівні менеджменту закладу. Я сьогодні показував, що програмної помилки немає, а є локальна. Ми не ставимо собі за мету когось покарати, а хочемо, щоб все працювало так, як треба. Якщо щось не працює, треба сідати та з'ясовувати ці моменти. Якщо ситуація не буде покращуватися, і ми надалі отримуватимемо звернення від громадян, будемо вживати адміністративних заходів», – пояснює посадовець.

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