Зеленський призначив відомому співаку з Волині Василю Зінкевичу довічну стипендію
Сьогодні, 21:15
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення державних стипендій видатним діячам науки, освіти, культури і мистецтва.
Серед стипендіантів – виконавець з Волині Василь Зінкевич.
Про це йдеться в указі Президента №496/2026.
"Призначити державні стипендії видатним діячам культури і мистецтва - довічні:
ЗІНКЕВИЧУ Василю Івановичу – 1945 року народження, солісту-вокалісту, Герою України, народному артистові Української РСР, лауреатові Державної премії України імені Т.Шевченка", - йдеться в указі президента.
Василь Зінкевич - народний артист, Герой України, фронтмен ВІА «Смерічка» й «Світязь».
Відомий виконавець народився в селі Васьківці Хмельницької області 1 травня 1945 року. Зінкевич також почесний громадянин Луцька. Чимало пісень у його виконанні ввійшли до золотого фонду української музики XX століття.
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Серед стипендіантів – виконавець з Волині Василь Зінкевич.
Про це йдеться в указі Президента №496/2026.
"Призначити державні стипендії видатним діячам культури і мистецтва - довічні:
ЗІНКЕВИЧУ Василю Івановичу – 1945 року народження, солісту-вокалісту, Герою України, народному артистові Української РСР, лауреатові Державної премії України імені Т.Шевченка", - йдеться в указі президента.
Василь Зінкевич - народний артист, Герой України, фронтмен ВІА «Смерічка» й «Світязь».
Відомий виконавець народився в селі Васьківці Хмельницької області 1 травня 1945 року. Зінкевич також почесний громадянин Луцька. Чимало пісень у його виконанні ввійшли до золотого фонду української музики XX століття.
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