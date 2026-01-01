Зеленський призначив відомому співаку з Волині Василю Зінкевичу довічну стипендію

Володимир Зеленський підписав указ про призначення державних стипендій видатним діячам науки, освіти, культури і мистецтва.



Серед стипендіантів – виконавець з Волині Василь Зінкевич.



Про це йдеться в указі Президента №496/2026.



"Призначити державні стипендії видатним діячам культури і мистецтва - довічні:



ЗІНКЕВИЧУ Василю Івановичу – 1945 року народження, солісту-вокалісту, Герою України, народному артистові Української РСР, лауреатові Державної премії України імені Т.Шевченка", - йдеться в указі президента.



Василь Зінкевич - народний артист, Герой України, фронтмен ВІА «Смерічка» й «Світязь».



Відомий виконавець народився в селі Васьківці Хмельницької області 1 травня 1945 року. Зінкевич також почесний громадянин Луцька. Чимало пісень у його виконанні ввійшли до золотого фонду української музики XX століття.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українипідписав указ про призначення державних стипендій видатним діячам науки, освіти, культури і мистецтва.Серед стипендіантів – виконавець з ВолиніПро це йдеться в указі Президента №496/2026."Призначити державні стипендії видатним діячам культури і мистецтва - довічні:ЗІНКЕВИЧУ Василю Івановичу – 1945 року народження, солісту-вокалісту, Герою України, народному артистові Української РСР, лауреатові Державної премії України імені Т.Шевченка", - йдеться в указі президента.Василь Зінкевич - народний артист, Герой України, фронтмен ВІА «Смерічка» й «Світязь».Відомий виконавець народився в селі Васьківці Хмельницької області 1 травня 1945 року. Зінкевич також почесний громадянин Луцька. Чимало пісень у його виконанні ввійшли до золотого фонду української музики XX століття.

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