Випускниця ліцею на Волині склала НМТ з історії України на 200 балів

Випускниця Устилузького ліцеюздобула найвищий результат на Національному мультипредметному тесті (НМТ), склавши іспит з історії України на 200 балів.Про успіх випускниці повідомили на офіційній сторінці Устилузького ліцею у Фейсбуці.В установі зазначають, що такий вражаючий показник став результатом багаторічної сумлінної праці, високої особистої відповідальності та наполегливості дівчини. Значний внесок в успіх випускниці зробила її вчителька та наставниця, якій адміністрація закладу висловила щиру вдячність за якісну підготовку, підтримку та професіоналізм.Педагогічний колектив привітав Олесю Маїло з омріяним максимумом і побажав їй упевнено рухатися до нових життєвих цілей.