Випускниця ліцею на Волині склала НМТ з історії України на 200 балів

Випускниця ліцею на Волині склала НМТ з історії України на 200 балів
Випускниця Устилузького ліцею Олеся Маїло здобула найвищий результат на Національному мультипредметному тесті (НМТ), склавши іспит з історії України на 200 балів.

Про успіх випускниці повідомили на офіційній сторінці Устилузького ліцею у Фейсбуці.

В установі зазначають, що такий вражаючий показник став результатом багаторічної сумлінної праці, високої особистої відповідальності та наполегливості дівчини. Значний внесок в успіх випускниці зробила її вчителька та наставниця Н. Ю. Яновська, якій адміністрація закладу висловила щиру вдячність за якісну підготовку, підтримку та професіоналізм.

Педагогічний колектив привітав Олесю Маїло з омріяним максимумом і побажав їй упевнено рухатися до нових життєвих цілей.

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Теги: НМТ, 2026 рік, високий результат
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