Що не так цьогоріч з колорадським жуком на Волині: подробиці

У 2026 році на території Волинської області розвиток колорадського жука має нетиповий характер. Фітосанітарна ситуація є неоднорідною: в окремих місцевостях спостерігається активне поширення шкідника, тоді як в інших його чисельність залишається низькою або він практично відсутній.Такий перебіг розвитку не є характерним для цього виду. Ймовірно, зміщення термінів масової появи жуків зумовлене прохолодними погодними умовами весняного періоду, внаслідок чого частина популяції може виходити з ґрунту із запізненням, про це повідомляє ГУ Держпродспожислужби у Волинській області.Водночас у місцях виявлення шкідника триває масове заселення рослин картоплі. Суха та спекотна погода сприяла інтенсивному відродженню личинок колорадського жука. Початок їх появи відмічено 6 червня, чисельність становила 7–12 екз./рослину.З огляду на встановлену просторову неоднорідність розвитку колорадського жука у 2026 році доцільним є посилення моніторингу фітосанітарного стану посівів картоплі з урахуванням локальних особливостей кожного району. Рекомендується проводити регулярні обстеження посівів для своєчасного виявлення осередків підвищеної чисельності шкідника та оперативного реагування.З метою знищення та запобігання подальшому поширенню колорадського жука на рослинах картоплі та інших пасльонових культур у період масової появи личинок І–ІІ віків за чисельності 10–20 екз./кущ на 8–10 % заселених кущів, застосовують один із препаратів, дозволених до використання в Україні. Для профілактики резистентності фітофагів проводять почергові обробки одним із інсектицидів з різними діючими речовинами.Для оптимізації захисних заходів доцільно застосовувати інтегровану систему захисту рослин, яка передбачає поєднання агротехнічних, біологічних та хімічних методів контролю з урахуванням економічного порогу шкідливості. Особливу увагу варто приділяти диференційованому підходу до застосування інсектицидів залежно від рівня заселеності посівів, а також дотриманню регламентів їх використання.Систематичний контроль фітосанітарного стану посівів, своєчасне проведення профілактичних обробок проти хвороб і дотримання регламентів застосування засобів захисту рослин є важливими складовими ефективного захисту сільськогосподарських культур від шкідливих організмів.