Що не так цьогоріч з колорадським жуком на Волині: подробиці
Сьогодні, 22:12
У 2026 році на території Волинської області розвиток колорадського жука має нетиповий характер. Фітосанітарна ситуація є неоднорідною: в окремих місцевостях спостерігається активне поширення шкідника, тоді як в інших його чисельність залишається низькою або він практично відсутній.
Такий перебіг розвитку не є характерним для цього виду. Ймовірно, зміщення термінів масової появи жуків зумовлене прохолодними погодними умовами весняного періоду, внаслідок чого частина популяції може виходити з ґрунту із запізненням, про це повідомляє ГУ Держпродспожислужби у Волинській області.
Водночас у місцях виявлення шкідника триває масове заселення рослин картоплі. Суха та спекотна погода сприяла інтенсивному відродженню личинок колорадського жука. Початок їх появи відмічено 6 червня, чисельність становила 7–12 екз./рослину.
З огляду на встановлену просторову неоднорідність розвитку колорадського жука у 2026 році доцільним є посилення моніторингу фітосанітарного стану посівів картоплі з урахуванням локальних особливостей кожного району. Рекомендується проводити регулярні обстеження посівів для своєчасного виявлення осередків підвищеної чисельності шкідника та оперативного реагування.
З метою знищення та запобігання подальшому поширенню колорадського жука на рослинах картоплі та інших пасльонових культур у період масової появи личинок І–ІІ віків за чисельності 10–20 екз./кущ на 8–10 % заселених кущів, застосовують один із препаратів, дозволених до використання в Україні. Для профілактики резистентності фітофагів проводять почергові обробки одним із інсектицидів з різними діючими речовинами.
Для оптимізації захисних заходів доцільно застосовувати інтегровану систему захисту рослин, яка передбачає поєднання агротехнічних, біологічних та хімічних методів контролю з урахуванням економічного порогу шкідливості. Особливу увагу варто приділяти диференційованому підходу до застосування інсектицидів залежно від рівня заселеності посівів, а також дотриманню регламентів їх використання.
Систематичний контроль фітосанітарного стану посівів, своєчасне проведення профілактичних обробок проти хвороб і дотримання регламентів застосування засобів захисту рослин є важливими складовими ефективного захисту сільськогосподарських культур від шкідливих організмів.
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Такий перебіг розвитку не є характерним для цього виду. Ймовірно, зміщення термінів масової появи жуків зумовлене прохолодними погодними умовами весняного періоду, внаслідок чого частина популяції може виходити з ґрунту із запізненням, про це повідомляє ГУ Держпродспожислужби у Волинській області.
Водночас у місцях виявлення шкідника триває масове заселення рослин картоплі. Суха та спекотна погода сприяла інтенсивному відродженню личинок колорадського жука. Початок їх появи відмічено 6 червня, чисельність становила 7–12 екз./рослину.
З огляду на встановлену просторову неоднорідність розвитку колорадського жука у 2026 році доцільним є посилення моніторингу фітосанітарного стану посівів картоплі з урахуванням локальних особливостей кожного району. Рекомендується проводити регулярні обстеження посівів для своєчасного виявлення осередків підвищеної чисельності шкідника та оперативного реагування.
З метою знищення та запобігання подальшому поширенню колорадського жука на рослинах картоплі та інших пасльонових культур у період масової появи личинок І–ІІ віків за чисельності 10–20 екз./кущ на 8–10 % заселених кущів, застосовують один із препаратів, дозволених до використання в Україні. Для профілактики резистентності фітофагів проводять почергові обробки одним із інсектицидів з різними діючими речовинами.
Для оптимізації захисних заходів доцільно застосовувати інтегровану систему захисту рослин, яка передбачає поєднання агротехнічних, біологічних та хімічних методів контролю з урахуванням економічного порогу шкідливості. Особливу увагу варто приділяти диференційованому підходу до застосування інсектицидів залежно від рівня заселеності посівів, а також дотриманню регламентів їх використання.
Систематичний контроль фітосанітарного стану посівів, своєчасне проведення профілактичних обробок проти хвороб і дотримання регламентів застосування засобів захисту рослин є важливими складовими ефективного захисту сільськогосподарських культур від шкідливих організмів.
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