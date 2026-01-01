США зосередилися на Україні після укладення угоди з Іраном, - Трамп

Після завершення війни з Іраном США зосередилися на досягненні миру між Україною та Росією.Як повідомляє РБК-Україна, про це президент СШАзаявив під час зустрічі з президентом ФранціїЗа словами Трампа, вчора, 14 червня, він провів дуже плідні телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним."Як мені здається, ми, можливо, зможемо щось зробити в цьому питанні (досягнення миру - ред.). Дійсно зможемо. Думаю, вони обоє відкриті до цього. Тепер, коли це завершено (мова про війну з Іраном - ред.), ми зосередимося на цьому і подивимося, чи зможемо довести справу до кінця", - підкреслив президент.За його словами, щомісяця у війні Росії проти України "гинуть 25 тисяч людей", переважно солдати, і цього "не повинно відбуватися".