16 червня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження керівник камерного хору «Оранта», заслужений діяч мистецтв України(на фото).Також день народження у журналісткиВітаємо їх, бажаємо усім здоров’я, благополуччя і достатку.16 червня 1929 року при Товаристві краєзнавців і охорони пам'яток минулого в місті Луцьку був відкритий Волинський краєзнавчий музей.У цей день 1932-го у Луцьку помер український письменник, культурний діяч, педагог, лікар Модест Левицький. Останні роки він учителював у гімназії в Луцьку, вів уроки української мови й літератури.Нині ім’я Модеста Левицького присвоєне луцькій гімназії №4.16 червня 1990 року помер актор Волинського драматичного театру Федір Балабуха.16 червня 1991-го відбулося святкування 340-ї річниці битви під Берестечком.З нагоди цієї події на полі битви було урочисто відкрили меморіал. На святі були присутні голова Верховної Ради Леонід Кравчук, глава УАПЦ митрополит Мстислав.За деякими даними, в урочистостях взяли участь понад мільйон осіб.16 червня православні віряни вшановують пам'ять святого Тихона, єпископа Амафунтського. У світі цього дня відзначають Всесвітній день морських черепах, Міжнародний день сімейних грошових переказів та Міжнародний день домашніх працівників.