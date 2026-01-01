Курс валют на 16 червня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий





Порівняно з попереднім днем вартість долара США не змінилася і становить 44,81 грн. Натомість показники євро та злотого змінилися: плюс 8 та плюс 4 копійки відповідно.



Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 44,81 (±0 коп.)



Курс євро

1 євро — 52,03 (+8 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 12,25 (+4 коп.).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України оприлюднив курс валют на вівторок, 16 червня.Порівняно з попереднім днем вартість долара США не змінилася і становить 44,81 грн. Натомість показники євро та злотого змінилися: плюс 8 та плюс 4 копійки відповідно.Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.Курс долара1 долар США — 44,81 (±0 коп.)Курс євро1 євро — 52,03 (+8 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 12,25 (+4 коп.).

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