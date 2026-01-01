Курс валют на 16 червня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України оприлюднив курс валют на вівторок, 16 червня.
Порівняно з попереднім днем вартість долара США не змінилася і становить 44,81 грн. Натомість показники євро та злотого змінилися: плюс 8 та плюс 4 копійки відповідно.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,81 (±0 коп.)
Курс євро
1 євро — 52,03 (+8 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,25 (+4 коп.).
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Порівняно з попереднім днем вартість долара США не змінилася і становить 44,81 грн. Натомість показники євро та злотого змінилися: плюс 8 та плюс 4 копійки відповідно.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,81 (±0 коп.)
Курс євро
1 євро — 52,03 (+8 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,25 (+4 коп.).
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