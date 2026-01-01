Від 1 липня в Україні зміниться розмір пенсій: більші виплати отримають не всі





Про це повідомляє ресурс



Виплати не зростуть для тих, у кого загальна пенсія перевищує 10 340,35 грн.



Оскільки додаткові кошти нараховуються не від першого числа календарного місяця, а безпосередньо від дня народження пенсіонера, в перший місяць сума може надійти не в повному обсязі. Тобто якщо день народження припадає, наприклад, на 20 число, то за цей місяць людина отримає лише частину надбавки — пропорційно до кількості днів, які залишилися до кінця місяця. Повна сума надійде вже від наступного місяця.



Хто отримає підвищену пенсію

пенсіонери віком від 70 до 74 років додатково отримають 300 грн



особи віком від 75 до 79 років мають право на надбавку в розмірі 456 грн



громадяни, яким виповнилося 80 років і старше, отримають максимум 570 грн

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від 1 липня розмір пенсії буде автоматично перераховано для громадян, вік яких досяг 70, 75 або 80 років. Звертатися до органів Пенсійного фонду для оформлення таких виплат не потрібно.Про це повідомляє ресурс «На пенсії» Виплати не зростуть для тих, у кого загальна пенсія перевищує 10 340,35 грн.Оскільки додаткові кошти нараховуються не від першого числа календарного місяця, а безпосередньо від дня народження пенсіонера, в перший місяць сума може надійти не в повному обсязі. Тобто якщо день народження припадає, наприклад, на 20 число, то за цей місяць людина отримає лише частину надбавки — пропорційно до кількості днів, які залишилися до кінця місяця. Повна сума надійде вже від наступного місяця.Хто отримає підвищену пенсіюпенсіонери віком від 70 до 74 років додатково отримають 300 грнособи віком від 75 до 79 років мають право на надбавку в розмірі 456 грнгромадяни, яким виповнилося 80 років і старше, отримають максимум 570 грн

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