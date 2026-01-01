За 15 км від Кремля: українські дрони атакували Москву, горить найбільший НПЗ міста

За 15 км від Кремля: українські дрони атакували Москву, горить найбільший НПЗ міста
Зранку 16 червня безпілотники атакували Москву — на найбільшому нафтопереробному заводі міста сталася пожежа.

Про це повідомляють Telegram-канали і мер Москви Сергій Собянін, пише Громадське.

Як зазначається, Московський НПЗ забезпечує до 40% паливного ринку Москви та близько 70% потреб столиці росії й області у бензині. Він розташований за близько 15 кілометрів від Кремля. Повідомляється, що в Москві досі не оголосили повітряну тривогу.

Тим часом мер Москви Сергій Собянін писав, що над російською столицею за час атаки було збито понад 60 дронів.

Місцеві московські Telegram-канали повідомляють, що в аеропорту «Внуково» і «Шеремєтьєво» в околицях міста ввели план «килим».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За 15 км від Кремля: українські дрони атакували Москву, горить найбільший НПЗ міста
Сьогодні, 09:09
На фестивалі «Любарт» зібрали понад 320 тисяч на військо
Сьогодні, 08:20
Від 1 липня в Україні зміниться розмір пенсій: більші виплати отримають не всі
Сьогодні, 07:15
Як врятувати городину, сад від попелиці: повний гід від фахівців
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 16 червня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Медіа
відео
1/8