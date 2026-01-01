Не варто чекати військових дій від Білорусі: Лукашенко перепросив перед Зеленським

Лукашенко в інтерв'ю вибачився за різкі слова на адресу Зеленського і водночас порадив українському президенту "заспокоїтися".



Про це повідомляє



Чому виникли різкі слова



На питання про різкі висловлювання на адресу Зеленського та їх сумісність із нещодавньою пропозицією про зустріч Лукашенко відповів: його слова були реакцією на погрози з боку українського президента - про 500 цілей у Білорусі та плани завдати удару ракетами й дронами.



"Я мовчав. Навіть усі дивувалися, що я мовчав. Я розумів: людина знаходиться під таким тиском, молода, недосвідчена, не військова. Але коли мені почали погрожувати - я був змушений відповісти", - сказав він.



Вибачення з застереженням



Лукашенко визнав, що міг перегнути палицю, але без каяття.



"Якщо Володимир Олександрович образився - вибачаюся перед ним за ці слова. Може, і не треба було їх говорити, враховуючи, що він все-таки воює", - сказав він. Однак відразу додав народну мудрість: "Як співають, так і відспівують".



Порада "заспокоїтися"



Лукашенко зазначив, що Зеленський має добре розуміти: воєнних дій з боку Білорусі чекати не варто. Тому різкі заяви на адресу Мінська зайві.



"Йому треба заспокоїтися і прийняти це як належне. Не треба провокувати мене, провокувати білорусів. У Білорусі дуже багато людей, які хочуть миру - так само, як він і українці", - резюмував він.



Також Лукашенко нагадав, що ще у 2022 році пропонував Зеленському шляхи до миру.



"Якби він мене тоді послухав - сьогодні б не було розмов про те, де зупинитися", - додав він.



Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді жорстко звернувся до Лукашенка через звинувачення у польотах українських дронів і попередив, що українські військові вже мають "на олівці" перші 500 цілей на території Білорусі. У відповідь Лукашенко пригрозив ударом по одній "дуже серйозній" цілі в Україні.



Зеленський тим часом назвав п'ять сценаріїв Росії щодо розширення війни на півночі - серед них і втягування Білорусі. Аналітики ISW, втім, не бачать ознак наземного вторгнення з білоруської території, хоча Росія може використовувати її для ударів по західних областях України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! в інтерв'ю вибачився за різкі слова на адресуі водночас порадив українському президенту "заспокоїтися".Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА. Заяву зробив президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю телеканалу "Аль-Арабія".На питання про різкі висловлювання на адресу Зеленського та їх сумісність із нещодавньою пропозицією про зустріч Лукашенко відповів: його слова були реакцією на погрози з боку українського президента - про 500 цілей у Білорусі та плани завдати удару ракетами й дронами."Я мовчав. Навіть усі дивувалися, що я мовчав. Я розумів: людина знаходиться під таким тиском, молода, недосвідчена, не військова. Але коли мені почали погрожувати - я був змушений відповісти", - сказав він.Лукашенко визнав, що міг перегнути палицю, але без каяття."Якщо Володимир Олександрович образився - вибачаюся перед ним за ці слова. Може, і не треба було їх говорити, враховуючи, що він все-таки воює", - сказав він. Однак відразу додав народну мудрість: "Як співають, так і відспівують".Лукашенко зазначив, що Зеленський має добре розуміти: воєнних дій з боку Білорусі чекати не варто. Тому різкі заяви на адресу Мінська зайві."Йому треба заспокоїтися і прийняти це як належне. Не треба провокувати мене, провокувати білорусів. У Білорусі дуже багато людей, які хочуть миру - так само, як він і українці", - резюмував він.Також Лукашенко нагадав, що ще у 2022 році пропонував Зеленському шляхи до миру."Якби він мене тоді послухав - сьогодні б не було розмов про те, де зупинитися", - додав він.Командувач Сил безпілотних систем ЗСУБровді жорстко звернувся до Лукашенка через звинувачення у польотах українських дронів і попередив, що українські військові вже мають "на олівці" перші 500 цілей на території Білорусі. У відповідь Лукашенко пригрозив ударом по одній "дуже серйозній" цілі в Україні.Зеленський тим часом назвав п'ять сценаріїв Росії щодо розширення війни на півночі - серед них і втягування Білорусі. Аналітики ISW, втім, не бачать ознак наземного вторгнення з білоруської території, хоча Росія може використовувати її для ударів по західних областях України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію