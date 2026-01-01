Лучанин на дачі організував нарколабораторію

Лучанин на дачі організував нарколабораторію
За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури на Волині припинено канал виготовлення і збуту амфетаміну.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Встановлено, що мешканець міста Луцьк, залучивши спільників, організував синтез психотропної речовини в підпільній нарколабораторії на дачі у Луцькому районі.

Фігуранти з вересня 2025 по червень 2026 року закупляли необхідні хімічні речовини та прекурсори, виготовляли амфетамін та збували його в обласному центрі Волині та прилеглих населених пунктах.

Орієнтовний дохід, отриманий від незаконної реалізації психотропної речовини, за цінам «чорного ринку» складав близько 700 тис. грн на місяць.

У ході санкціонованих судом обшуків в оселях фігурантів та у місцях незаконної діяльності вилучено готовий до збуту амфетамін, обладнання для його виготовлення та прекурсори.
Лучанин на дачі організував нарколабораторію

Крім того, в організатора нарколабораторії вилучено два автомати Калашникова з патронами, травматичний пістолет «Глок» та набої до нього, більше 400 г пороху, протипіхотну міну та гранату. Йому повідомлено про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами (ч.1 с. 263 КК України). Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави в розмірі 166 тисяч гривень.
Лучанин на дачі організував нарколабораторію

Вирішується питання щодо повідомлення йому та його спільникам про підозру також за ч.2 ст. 307, ч.2 ст 317 КК України та про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Лучанин на дачі організував нарколабораторію
Лучанин на дачі організував нарколабораторію
Лучанин на дачі організував нарколабораторію
Лучанин на дачі організував нарколабораторію

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Теги: лучанин, нарколабораторія
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