Лучанин на дачі організував нарколабораторію

За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури на Волині припинено канал виготовлення і збуту амфетаміну.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Встановлено, що мешканець міста Луцьк, залучивши спільників, організував синтез психотропної речовини в підпільній нарколабораторії на дачі у Луцькому районі.Фігуранти з вересня 2025 по червень 2026 року закупляли необхідні хімічні речовини та прекурсори, виготовляли амфетамін та збували його в обласному центрі Волині та прилеглих населених пунктах.Орієнтовний дохід, отриманий від незаконної реалізації психотропної речовини, за цінам «чорного ринку» складав близько 700 тис. грн на місяць.У ході санкціонованих судом обшуків в оселях фігурантів та у місцях незаконної діяльності вилучено готовий до збуту амфетамін, обладнання для його виготовлення та прекурсори.Крім того, в організатора нарколабораторії вилучено два автомати Калашникова з патронами, травматичний пістолет «Глок» та набої до нього, більше 400 г пороху, протипіхотну міну та гранату. Йому повідомлено про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами (ч.1 с. 263 КК України). Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави в розмірі 166 тисяч гривень.Вирішується питання щодо повідомлення йому та його спільникам про підозру також за ч.2 ст. 307, ч.2 ст 317 КК України та про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.